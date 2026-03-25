Може ли Моузес Итаума да остане същият в "боксовата джунгла"

Само на 21 години Моузес Итаума вече е сочен като бъдещ световен шампион в тежка категория. За мнозина наблюдатели въпросът не е дали, а кога това ще се случи. Самият Итаума обаче бърза да охлади подобни очаквания.

Контузия на Моузес Итаума отлага планираната за този месец битка

„Това не е нещо, което просто се случва лесно“, казва той след дълъг ден, посветен на промотирането на съботния му мач с Джърмейн Франклин в Co-op Live в Манчестър. „Хората го казват сякаш е лесно, но аз все още трябва да вложа много труд.“

Очакванията са разбираеми, посочва в коментар за BoxingScene.com Том Айвърс.

Итаума е с баланс 13-0, с 11 нокаута, а бързото му изкачване вече го превърна в един от най-обсъжданите бойци в спорта. Но дори на този ранен етап от кариерата му реалностите в дивизията започват да се проявяват.

Мурат Гасиев е отворен за мач с Моузес Итаума

Вече става все по-трудно да му се намират съперници. Много от елитните бойци в категорията гледат в друга посока или искат високи хонорари, когато им бъде предложен мач с 21-годишния.

Дори Олександър Усик не спомена младока, когато беше попитан за последните си три двубоя.

„Още когато започнах професионално, исках да стана световен шампион до 20-годишна възраст. Така че изобщо не съм изненадан“, казва Итаума за трудностите да намери опонент.

Антъни Джошуа гостува в Украйна за първи път и посети мемориал в Киев

Докато други го представят като следващата голяма звезда на британския бокс, той настоява, че неговите амбиции винаги са били прости.

„Откакто станах професионалист, просто исках да спечеля световна титла. Исках да изкарвам пари, а разпродаването на стадиони и зали по света никога не е било нещо, което съм преследвал“, казва той преди да оглави галавечер в най-голямата закрита арена във Великобритания тази събота. „Просто исках този начин на живот, уважението към мен като боксьор. Така че не ме интересува особено, не обръщам много внимание на тези неща.“

Франклин е привлечен от САЩ с надеждата да даде повече рундове на младия Итаума този уикенд. Британецът с тежки удари никога не е преминавал шестия рунд. Кампанията му през 2025 г. включва едва 5 минути и 45 секунди ринг време, след като бързо се справи с последните си двама съперници – Майк Балогън и Дилиън Уайт.

Усик посреща Антъни Джошуа в Киев за боксова галавечер

Франклин никога не е бил нокаутиран, а двете му загуби са срещу Уайт и Антъни Джошуа – и двете по точки.

„Всъщност мисля, че това може да е най-трудният ми мач“, казва Итаума. „Причината е, че при него има въпросителни в неща, които прави много добре, докато при Дилиън Уайт има много елементи, които можеш да експлоатираш, същото важи и за Демпси МакКийн. Въпреки че изкара 12 рунда с Хргович, лично аз не мисля, че беше толкова добър. Но Джърмейн Франклин – той е стабилен боксьор. Така че да, готов съм за него.“

Много репортери и анализатори ще задълбаят в оценката на опитния и издръжлив съперник в събота, но за Итаума нещата са много по-прости.

„Вие мислите за бокса много повече, отколкото аз самият“, казва той с усмивка. „Аз не го анализирам толкова дълбоко. Просто се боксирам. Джърмейн Франклин ми беше предложен, аз го приех. Не съм от типа "искам да съм най-подготвен". Не ме интересуват тези неща. След няколко години така или иначе ще бъдеш забравен.“

Човек се пита как Итаума е изградил толкова зряло мислене за спорта на толкова млада възраст.

„Как иначе трябва да бъда? Да съм въодушевен ли?“ казва той, почти засегнат от въпроса. „Ти си продукт на средата си, така че семейството ми, възпитанието ми, братята ми – всички те имат голяма роля.“

И все пак, дори с този здраво стъпил на земята поглед, изискванията на професионалния бокс са непрекъснати.

„Не чувствам, че съм част от шума“, казва Итаума. „Не държа социални мрежи на телефона си. Не говоря с много хора, когато не боксирам. Чувствам, че това е роля, която трябва да включваш и изключваш, но не е така – тя е включена 24/7. И това е може би най-дразнещото. На практика никога не ‘изключвам’ – просто винаги съм в режим.“

Бързото израстване на Итаума също го сблъсква с реалностите на професионалния спорт – свят, много различен от простотата на аматьорските среди.

„Не бих казал, че съм осъзнал колко голям бизнес е боксът, а по-скоро колко много бизнес ориентирани хора има в него“, казва той. „В крайна сметка боксът си остава спорт. Просто има много хора, които се опитват да печелят от него. Така че да – има много повече договори, много повече разговори и много повече "шум", отколкото когато започнах като професионалист.“

Засега Моузес Итаума е доволен да поддържа нещата прости, дори когато самият спорт отказва да бъде такъв.