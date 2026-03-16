Мурат Гасиев е отворен за мач с Моузес Итаума

Следващият ход на Мурат Гасиев може да бъде обявен скоро, но руснакът вероятно ще изчака да види развоя на няколко ключови мача през следващите седмици.

Моузес Итаума ще се изправи срещу Джърмейн Франклин в Манчестър, Англия. След това предстои завръщането на Тайсън Фюри срещу Арсланбек Махмудов, както и двубоят между Дерек Чисора и Дионтей Уайлдър. Гасиев, който има баланс от 33 победи, 2 загуби и 26 нокаута, спечели редовната титла на WBA в тежка категория през декември с нокаут над Кубрат Пулев.

„Целим се в края на юни или началото на юли за защитата на титлата на Мурат Гасиев“, заяви Ал Сиеста от IBA. „Всички знаем, че Моузес Итаума се бие с Джърмейн Франклин. Според мен това е най-сериозният му тест до момента. Дилиън Уайт беше в залеза си. Той е велик боец с голямо наследство, но не беше онзи Дилиън Уайт, когото познавахме. Същото важи и за Дерек Чисора, Мариуш Вах и други, които Итаума победи. Джърмейн Франклин е сериозен съперник – много компетентен боксьор. Ако Моузес спечели зрелищно, това ще ни даде ясна представа за истинското му ниво.“

„Наистина харесвам Моузес Итаума. Мисля, че той е истинска находка. Досега е изключително впечатляващ и никой не иска да се бие с него. Но, повярвайте ми, Мурат Гасиев ще приеме това предизвикателство“, добави Сиеста.

Итаума, който е само на 21 години, е с перфектен актив от 13 победи, от които 11 с нокаут.

"Бихме искали всеки мач. Давайте го насам. Мурат Гасиев е на 32 години. Ако започне да избягва когото и да било, какъв е смисълът да държи титлата?“, добавя Сиеста.

Сиеста разкри, че вече се водят преговори с различни страни.

„Има много боксьори в тежка категория, с повечето от които разговаряме“, каза Сиеста. „Разбира се, знаем, че някои от тях ще се бият помежду си и е безсмислено да спекулираме сега. Но има и някои свободни, така да се каже, „безработни“ боксьори с голямо име, с които сме в контакт. Майкъл Хънтър, например. Така че говорим с всички. Нека видим. Но в крайна сметка, ако Моузес Итаума победи Джърмейн Франклин, не виждам причина да не организираме мача в Лондон, например. И тогава IBA ще се премести в Лондон или ще направим съвместна организация с Франк Уорън“, завърши той.