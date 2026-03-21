  3. Усик посреща Антъни Джошуа в Киев за боксова галавечер

Усик посреща Антъни Джошуа в Киев за боксова галавечер

Усик посреща Антъни Джошуа в Киев за боксова галавечер

Олександър Усик ще бъде домакин на Антъни Джошуа в Киев, Украйна, докато организира боксова галавечер на Usyk17 Promotions този уикенд. Събитието свързва ролята му на върха в тежката категория с амбицията му да изгради платформа за развитие на боксьорите в Украйна.

Самият Усик потвърди пътуването и плановете си за престоя в града: „Отивам в Киев с Антъни Джошуа. Вече планирам малка обиколка из града. Вълнувам се да му покажа някои от любимите си места!“.

Посещението съвпада със съботната галавечер „Изгряващи звезди“, чийто основен двубой е между Даниел Лапин (12-0) и Кристапс Булмейстарс. Лапин ще защитава своите титли на WBO International, WBA Continental и IBF Intercontinental в лека-тежка категория. Събитието ще се проведе в Equides Club в Лисники и бележи завръщането на Usyk17 Promotions след пауза в дейността.

В петък Лапин премина успешно кантара и коментира колко е важно за него да се бие у дома: „Да се бия в Киев означава всичко за мен. Това е моят дом, мястото, което ме оформи не само като боксьор, но и като човек.“

Той не се е бил в родния си град повече от четири години.

Дилиън Уайт не е обсъждан вариант за битка с Антъни Джошуа

„Нямах възможност да изляза на ринга тук повече от четири години, така че завръщането ми сега е невероятно силно усещане. Да се представя отново пред моя народ, в моя град, е нещо наистина специално“, каза още той.

Шоуто е част от плана на Усик да изгради структура за развитие на боксьорите в Украйна, като се очаква Лапин да играе централна роля в тази схема.

Усик срещу Верхувен - поредното безумие при липса на ценности в бокса

„Виждам това само като първа стъпка в развитието на тази компания тук, в Украйна“, каза той пред Mail Online и добави: „Изграждаме нещо значимо и вярвам, че в бъдеще ще ни виждате да участваме във все по-големи и по-големи събития.“

В боксовата карта ще участва и олимпийският златен медалист Олександър Хижняк, който ще направи своя професионален дебют, както и боецът в тежка категория Дмитро Ловчински. Това е ясен опит да се натрупат рундове и опит, като същевременно се осигури развитие чрез подходящи съперници.

Журналист твърди, че Джошуа и Фюри са уредили битката

Докато все още е активен в тежката категория, Усик изгражда и своя собствена промоутърска компания, което му дава влияние върху това как неговите бойци се развиват и с кого се бият.

Присъствието на Джошуа привлича допълнително внимание, като бивш съперник е на мястото на събитие, което остава фокусирано върху развитието на млади таланти.

Снимки: Imago

