Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Контузия на Моузес Итаума отлага планираната за този месец битка

Контузия на Моузес Итаума отлага планираната за този месец битка

  • 13 яну 2026 | 14:42
  • 216
  • 0
Контузия на Моузес Итаума отлага планираната за този месец битка

Дългоочакваният сблъсък в тежка категория между Моузес Итаума и Джърмейн Франклин, насрочен за 24 януари, беше отложен.

Новината беше съобщена на по-рано днес, като стана ясно, че Итаума е получил контузия по време на тренировъчния си лагер. В резултат на това двубоят, който трябваше да се проведе в манчестърската зала „Co-op Live“, е преместен за нова дата – 28 март, на същото място.

Срещата се разглеждаше като сериозна стъпка напред в кариерата на Итаума, който е един от най-горещите таланти в бокса. С актив от 13 победи, 0 загуби и 11 нокаута, той все още не е играл мач, продължил повече от шест рунда, а през август брутално нокаутира Дилиън Уайт още в първия рунд. Издръжливият Франклин се смяташе за перфектния следващ съперник за Итаума по пътя му към върха в тежка категория. Франклин, с баланс 24-2, все още не е бил спиран в професионалната си кариера, като двете му загуби идват след пълни 12 рунда срещу мощни боксьори като Антъни Джошуа и Уайт.

Цялата боксова галавечер, рекламирана като „Великолепната седморка“ („Magnificent 7“), включваше и интригуващ британски сблъсък в лека тежка категория между Уили Хъчинсън и Езра Тейлър. Този мач също е преместен за новата дата. Шотландецът Хъчинсън (19-2, 14 КО) се завърна през октомври с впечатляваща победа с нокаут над Марк Джефърс, след като 13 месеца по-рано беше победен от Джошуа Буатси.

Непобеденият Тейлър (13-0, 9 КО) все още не е срещал сериозно предизвикателство в категория до 175 паунда и двубоят с Хъчинсън се смяташе за огромна възможност и за двамата да се доближат до мач за световна титла през 2026 г. Двамата ще се изправят един срещу друг през март.

Пренасрочената галавечер включва също сблъсък в категория „перо“ между Лиъм Дейвис и Зак Милър, както и двубой в средна категория между Шакил Томпсън и Брад Полс.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Фюри тренира в Тайланд за завръщане на ринга

Фюри тренира в Тайланд за завръщане на ринга

  • 13 яну 2026 | 11:17
  • 992
  • 0
Сбиване прекъсна борчески турнир в Грозни

Сбиване прекъсна борчески турнир в Грозни

  • 13 яну 2026 | 11:01
  • 562
  • 1
Раян Гарсия ще търси пътя обратно към победите през февруари

Раян Гарсия ще търси пътя обратно към победите през февруари

  • 13 яну 2026 | 10:48
  • 487
  • 0
MAX FIGHT обявиха готовност да организират Саруханян - Вергиев

MAX FIGHT обявиха готовност да организират Саруханян - Вергиев

  • 12 яну 2026 | 19:31
  • 1250
  • 0
Хамзат Чимаев предизвика Алекс Перейра за двубой в Белия дом

Хамзат Чимаев предизвика Алекс Перейра за двубой в Белия дом

  • 12 яну 2026 | 18:16
  • 1215
  • 0
Образът на Мохамед Али ще бъде поставен на марка

Образът на Мохамед Али ще бъде поставен на марка

  • 12 яну 2026 | 16:12
  • 1039
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:0 Ниредхаза, много промени в състава на "сините"

Левски 0:0 Ниредхаза, много промени в състава на "сините"

  • 13 яну 2026 | 14:53
  • 17143
  • 19
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 20676
  • 117
ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

  • 13 яну 2026 | 10:47
  • 12405
  • 17
Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

  • 13 яну 2026 | 11:46
  • 10757
  • 16
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 23654
  • 30
Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

  • 13 яну 2026 | 11:13
  • 10778
  • 1