Контузия на Моузес Итаума отлага планираната за този месец битка

Дългоочакваният сблъсък в тежка категория между Моузес Итаума и Джърмейн Франклин, насрочен за 24 януари, беше отложен.

Новината беше съобщена на по-рано днес, като стана ясно, че Итаума е получил контузия по време на тренировъчния си лагер. В резултат на това двубоят, който трябваше да се проведе в манчестърската зала „Co-op Live“, е преместен за нова дата – 28 март, на същото място.

Срещата се разглеждаше като сериозна стъпка напред в кариерата на Итаума, който е един от най-горещите таланти в бокса. С актив от 13 победи, 0 загуби и 11 нокаута, той все още не е играл мач, продължил повече от шест рунда, а през август брутално нокаутира Дилиън Уайт още в първия рунд. Издръжливият Франклин се смяташе за перфектния следващ съперник за Итаума по пътя му към върха в тежка категория. Франклин, с баланс 24-2, все още не е бил спиран в професионалната си кариера, като двете му загуби идват след пълни 12 рунда срещу мощни боксьори като Антъни Джошуа и Уайт.

Цялата боксова галавечер, рекламирана като „Великолепната седморка“ („Magnificent 7“), включваше и интригуващ британски сблъсък в лека тежка категория между Уили Хъчинсън и Езра Тейлър. Този мач също е преместен за новата дата. Шотландецът Хъчинсън (19-2, 14 КО) се завърна през октомври с впечатляваща победа с нокаут над Марк Джефърс, след като 13 месеца по-рано беше победен от Джошуа Буатси.

Непобеденият Тейлър (13-0, 9 КО) все още не е срещал сериозно предизвикателство в категория до 175 паунда и двубоят с Хъчинсън се смяташе за огромна възможност и за двамата да се доближат до мач за световна титла през 2026 г. Двамата ще се изправят един срещу друг през март.

Пренасрочената галавечер включва също сблъсък в категория „перо“ между Лиъм Дейвис и Зак Милър, както и двубой в средна категория между Шакил Томпсън и Брад Полс.