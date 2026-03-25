Наско Сираков със страхотен жест към Цунами

Президентът на Левски Наско Сираков награди доскорошния капитан на "сините" - Цунами. Бразилецът използва паузата за национални отбори, за да посети клуба и бившите си съотборници.

"Наско Сираков, президент на ПФК "Левски" и председател на Надзорния съвет, връчи благодарствен плакет на доскорошния капитан на отбора Вендерсон Цунами. Бразилецът използва паузата за национални отбори, за да посети клуба и бившите си съотборници.



Той получи и фланелка с номер 139 – мачовете, които изигра със синия екип.



Винаги си добре дошъл у дома, капитане", написаха от клуба.



Снимка: levski.bg