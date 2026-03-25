  • 25 март 2026 | 09:14
  • 836
  • 2
Спряха правата за 2 години на играча, ритнал жестоко в главата вратар на юношески мач в Пловдив

Тежък инцидент на мач между юношеските отбори на Марица Пловдив и Асеновец 1922 - 17-годишният вратар на домакините бе сериозно ранен при агресивен ритник след фаул от противников играч.

Според треньора Горан Гръблев и през другите етапи на мача е имало неоправдана агресия, като кулминацията е настъпила, когато отстраненият играч е ритнал нарочно и брутално своя съперник. Вследствие на това е причинил черепно-мозъчна травма след удар в главата на вратаря. Пострадалото момче е хоспитализирано с комоцио и се очаква скоро да бъде изписано за домашно лечение.

БФC е наложил наказание на играча от „Асеновец 1922“ - две години лишаване от право на участие в официални мачове. Ръководството на отбора също освободи футболиста и изказа извинения към пострадалото момче и „Марица“ Пловдив. В изявлението им се посочва, че подобни прояви не отговарят на ценностите на клуба и спорта като школа за дисциплина и уважение.

Президентът на Марица Пловдив Йордан Влашки (на снимката горе) потвърди, че клубът е в постоянен контакт със семейството на пострадалия и предоставя финансова и всякаква необходима помощ за възстановяването му.

„Ние сме едно семейство и винаги подкрепяме нашите деца, треньори и служители“, каза той.

