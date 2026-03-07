Марица (Пловдив) срази Нефтохимик за минути

Марица (Пловдив) надигра гостуващия му Нефтохимик (Бургас) с 4:0. Срещата е от 23-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана динамичен двубой. Домакините изковаха успеха за десетина минути в средата на първото полувреме. Тогава съдията отстрани треньора на гостите Димчо Ненов. В 23-та минута капитанът Веселин Марчев се възползва от грешка в централната част на терена, пое топката, напредна и със страхотен удар до гредата даде преднина на своя отбор. След 120 секунди, Марчев намери Сашо Лебанов, който напредна и подаде към Олджай Алиев и той технично отбеляза за 2:0. Алиев се разписа и в 34-ата минута след хубав пас на Веселин Марчев. Още положения създадоха пловдивчани. Те започнаха отпуснато втората част и гостите имаха три добри възможности, вратарят Петър Начев се справи с едното, а другите два удара бяха неточни. След 55-ата минута, маричани отново взеха инициативата и направиха няколко пропуска. Велиян Видолов фиксира окончателното 4:0 в 88-та минута.

Снимка: ПФК Марица 1921 Пловдив - фейсбук