Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Марица (Пловдив) срази Нефтохимик за минути

Марица (Пловдив) срази Нефтохимик за минути

  • 7 март 2026 | 18:57
  • 430
  • 0
Марица (Пловдив) срази Нефтохимик за минути

Марица (Пловдив) надигра гостуващия му Нефтохимик (Бургас) с 4:0. Срещата е от 23-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана динамичен двубой. Домакините изковаха успеха за десетина минути в средата на първото полувреме. Тогава съдията отстрани треньора на гостите Димчо Ненов. В 23-та минута капитанът Веселин Марчев се възползва от грешка в централната част на терена, пое топката, напредна и със страхотен удар до гредата даде преднина на своя отбор. След 120 секунди, Марчев намери Сашо Лебанов, който напредна и подаде към Олджай Алиев и той технично отбеляза за 2:0. Алиев се разписа и в 34-ата минута след хубав пас на Веселин Марчев. Още положения създадоха пловдивчани. Те започнаха отпуснато втората част и гостите имаха три добри възможности, вратарят Петър Начев се справи с едното, а другите два удара бяха неточни. След 55-ата минута, маричани отново взеха инициативата и направиха няколко пропуска. Велиян Видолов фиксира окончателното 4:0 в 88-та минута.

Снимка: ПФК Марица 1921 Пловдив - фейсбук

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Навсякъде поне по гол

Навсякъде поне по гол

  • 7 март 2026 | 17:30
  • 19738
  • 14
Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

  • 7 март 2026 | 16:49
  • 20940
  • 15
Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия

Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия

  • 7 март 2026 | 19:29
  • 13988
  • 15
Бенковски надви Мълния в контрола с девет гола

Бенковски надви Мълния в контрола с девет гола

  • 7 март 2026 | 16:20
  • 785
  • 1
Партизан бие в Берковица

Партизан бие в Берковица

  • 7 март 2026 | 16:09
  • 907
  • 0
ЦСКА удари Левски и при 16-годишните

ЦСКА удари Левски и при 16-годишните

  • 7 март 2026 | 15:54
  • 1638
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия

Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия

  • 7 март 2026 | 19:29
  • 13988
  • 15
Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

  • 7 март 2026 | 16:49
  • 20940
  • 15
Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

  • 7 март 2026 | 16:10
  • 17022
  • 14
Рексъм 1:0 Челси, домакините поведоха след първия си шанс

Рексъм 1:0 Челси, домакините поведоха след първия си шанс

  • 7 март 2026 | 20:03
  • 1807
  • 1
Навсякъде поне по гол

Навсякъде поне по гол

  • 7 март 2026 | 17:30
  • 19738
  • 14
Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

  • 7 март 2026 | 08:25
  • 25900
  • 12