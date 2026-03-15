Без победител в дерби на Пловдив

1:1 приключи поредното пловдивско дерби между дубъла на Локомотив и Марица. Срещата е от 24-ия кръг на Югоизточната Трета лига. „Жълто-сините“ взеха инициативата от самото начало. Материализираха предимството си с гол на Олджай Алиев от границата на наказателното поле. Съперникът намери верния път едва след началния половин час. Васил Василев изравни малко преди почивката. Веднага след нея Веселин Марчев имаше шанс да изведе отново Марица напред. Локомотивци не се стъписаха. Напротив, играха доста по-добре от първата част. Головите им положения бяха по-чисти, но резултата остана непроменен.

