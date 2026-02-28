Марица (Пловдив) победи минимално и доближи върха

Популярни
  • 28 фев 2026 | 18:19
  • 261
  • 0
Марица (Пловдив) надви в Димитровград, едноименния тим с 1:0 и съкрати дистанцията с лидера Несебър. Срещата е от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Олджай Алиев осигури успеха с гол в 35-ата минута, когато се възползва от подаване на Лъчезар Михайлов. „Жълто-сините“ доминираха тотално през първото полувреме, контролираха играта и през голяма част от второто и съвсем заслужено спечелиха, като пропуснаха да направят успеха си по-изразителен. Капитанът им Веселин Марчев тресна гредата към края на двубоя.

Снимка: ПФК Марица 1921 Пловдив – фейсбук

