Фурние: Фаулът няма значение, трябваше да направя нещо по-добро

  • 25 март 2026 | 03:25
Олимпиакос претърпя минимална загуба в Испания от Валенсия с 84:85 в мач, който се реши в последните секунди. Еван Фурние, един от основните играчи на "червено-белите", говори пред медиите за поражението, като се фокусира както върху общите усилия на отбора, така и върху собствената си последна фаза.

"Мачът се реши в края. Играхме добре тази вечер. Допуснахме няколко борби, направихме фаулове. Валенсия е добър отбор, бориха се упорито", каза Фурние.

Състезтелят на гърците отбеляза съпротивата и упоритостта на домакините, както и грешките, които повлияха на резултата. Той направи специален коментар за фаула, който беше отсъден в края на мача.

"Мачът свърши, няма значение. Вече е минало. Подхлъзнах се и изгубих равновесие. Влязох в подкошието, трябваше да спра, вместо да скоча. Беше труден изстрел. Подхлъзнах се. Имахме 2,9 секунди, трябваше да направя нещо по-добро", заяви Фурние.

Френският гард накрая коментира и трудностите, които Олимпиакос среща като гост срещу отбори от топ десет на Евролигата.

"Така е. Имаме още един шанс. Имаме още четири мача. Трябва да ги спечелим. Не се чувстваме добре. Можехме да спечелим. Трябва да продължим."

Тази седмица най-престижния европейски баскетболен турнир предлага двоен кръг, но Олимпиакос повече няма да има ангажименти в надпреварата на Стария континент и вместо това през уикенда се мести направо на местно ниво за вечното дерби срещу Панатинайкос.

