  4. Реал Мадрид подчини Апоел в битката за домакинско предимство в Евролигата

Реал Мадрид подчини Апоел в битката за домакинско предимство в Евролигата

Испанският гранд Реал Мадрид постигна много ценна домакинска победа с 92:83 над Апоел Тел Авив в битката за челни позиции и домакинско предимство в плейофите на Евролигата. Двубоят бе от 33-ия кръг на турнира и след неговия край мадридчани са трети в класирането с 21 победи и 12 поражения. Със същия актив на четвърта позиция е Валенсия, а Апоел е пети с баланс 20-12.

Играчите на Серджо Скариоло взеха с по 5 точки разлика първите две части, а през второто полувреме парираха опита за обрат на играещия в София домакинските си мачове в надпреварата израелски тим.

Марио Хезоня постигна дабъл-дабъл с 15 точки и 10 борби плюс 3 асистенции за "лос бланкос". Тео Маледон отбеляза 13 точки, а Трей Лайлс и Факундо Кампацо се отличиха съответно с 12 и 11.

За Апоел Крис Джоунс вкара 15 точки от пейката, а Илайджа Брайънт и Джонатан Мотли отбелязаха по 13.

