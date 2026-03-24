Очаквайте на живо: Корав съперник на пътя на Везенков и компания

Александър Везенков и Олимпиакос ще имат тежко гостуване в Евролигата тази вечер. Гръцкият гранд ще премери сили с един от хитовете на сезона в турнира Валенсия. Срещата в "Роиг Арена" от 33-ия кръг на най-престижното клубно баскетболно състезание на Стария континент започва в 21:30 часа българско време.

Олимпиакос е втори във временното класиране с 22 победи и 11 загуби. Испанският тим е пети с баланс 20-12.

Двата тима се срещнаха по-рано през сезона в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея в средата на декември и Валенсия си тръгна с успех с 99:92. Везенков бе най-резултатният играч в мача с 24 точки, но усилията му не стигнаха на "червено-белите" за победа.

Валенсия води с 3-2 победи в преките двубои с шампиона на Гърция, а интересното е, че и двата успеха на Олимпиакос са постигнати като гост. Воденият от Йоргос Барцокас отбор продължава да няма победа у дома срещу Валенсия.

Следвай ни:

Снимки: Imago