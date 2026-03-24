Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

В Евролигата предстои т. нар. "двойна седмица", редовният сезон на турнира напредва сериозно и навлиза в решаваща фаза, а тази вечер ще се изиграят цели 8 срещи от 33-ия кръг на престижната надпревара.

Днешната програма откриват Макаби Тел Авив и водачът в класирането Фенербахче с мач помежду си в зала "Александър Николич" в Белград от 19:30 часа наше време.

В 20:00 ч. Жалгирис приема Байерн Мюнхен в Каунас, а в същия час Олимпия Милано гостува на Монако.

Половин час по-късно Дубай се изправя срещу Панатинайкос в "Зетра Арена" в Сараево.

В 21:30 часа в "Роиг Арена" Валенсия ще бъде домакин на Олимпиакос в един от най-интересните двубои тази вечер, а в същия час Барселона посреща в "Палау Блауграна" Анадолу Ефес.

В 21:45 ч. Партизан приема в "Београдска Арена" АСВЕЛ Вильорбан, а в най-късния мач от 22:00 ч. Реал Мадрид излиза в "Мовистар Арена" в испанската столица срещу Апоел Тел Авив в изключително интригуващ сблъсък между четвъртия и третия в подреждането.