Барцокас със съмнения относно нарушението, което реши мача

  • 25 март 2026 | 03:49
Олимпиакос загуби драматично с 85:84 от Валенсия в Испания, след като Серхио Де Лареа отбеляза две наказателни хвърляния малко преди края на мача. Младият играч реализира след фаул, който не беше отсъден срещу него, а срещу Жан Монтеро от Еван Фурние, нарушение, за което „червено-белите“ имат резерви. Нещо подобно заяви и Йоргос Барцокас след края на срещата.

„Завършихме мача, без да го спечелим, и разбира се, това е наистина тъжно за нас и за нашите усилия. Валенсия е отличен отбор и упорито преследва своите мачове докрай. Чувствахме, че трябваше да направим някои неща по различен начин, за да приключим мача по-рано, но в крайна сметка всичко се сведе до едно решение. Фаулът, който ни беше отсъден, и последната фаза, която не завършихме. Трябва да поздравя Валенсия, за нас всички мачове в Евролигата са урок. Загубихме с една точка и трябва по някакъв начин в такива ситуации да бъдем много по-добри, по-концентрирани, по-последователни и да играем със силните си страни, а не със слабостите си“, каза Барцокас на пресконференцията след мача.

„Например, пропускаме стрелби, опитваме се да отидем за офанзивен рибаунд и Тайрик Джоунс падна, а в крайна сметка допуснахме кош от Ки при бърза атака в ситуация пет срещу четири. Трябва дори и да пропускаме стрелбата, да се защитаваме пет на пет“, добави Барцокас.

Старши треньорът накрая коментира и самата ситуация с фала, решила изхода от мача.

„Това е само един пример. Има много други. Дори фаулът. Не знам дали беше фаул или не срещу Монтеро, това не е моя работа, но дадохме две наказателни хвърляния 2.9 секунди преди края. Трябва да завършваме защитите си, трябва да вкарваме наказателните хвърляния, защото пропуснахме много през второто полувреме. Започнахме мача през второто полувреме, давайки възможност на Валенсия веднага да се върне в играта, въпреки че водехме с 8 точки. Пропуснахме лесни кошове, бързахме понякога и много други неща, които ще анализираме на видео“, завърши Барцокас.

