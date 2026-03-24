Китайският гигант BYD оглежда два отбора във Формула 1

Слуховете, че китайският автомобилен гигант BYD се е насочил към Формула 1, днес бяха подсилени с все още непотвърдената информация, че от компанията имат интерес към два от отборите в световния шампионат.

Предполага се, че ако BYD реши да влезе във Формула 1, то това ще стане чрез закупуването на вече съществуващ отбор, а не чрез основаването на напълно нов тим. Има и трети вариант - спонсорство на отбор със смяна на името, както Заубер стана Алфа Ромео за известно време, като това е най-евтината опция - поне 50 милиона долара на година.

Кадилак влезе във Формула 1 с нов отбор и процедурата се оказа твърде сложна и дари зависеща от другите тимове, въпреки одобрението от страна на ФИА.

В момента BYD е най-големият производител на електромобили в света, като се очаква, че за финансовата 2025 година приходите на компанията ще са около 100 милиарда долара. А представители на марката бяха сред гостите на състезанието в Шанхай, което също се прие като окуражаващ знак.

Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем вече заяви, че е добре във Формула 1 да има китайски тим, като се предполага, че този път отборите и Либърти Медия няма да се противопоставят. Все пак, растежът и развитието на Формула 1 на китайския пазар е една от най-важните цели пред Формула 1.

Интересът на BYD към Формула 1 не означава, че китайците със сигурност ще влязат в спорта, а и следващия пакет технически правила, които трябва да влязат в сила за сезон 2030 година, все още не са определени и уточнени.

Според германското издание auto motor und sport, в BYD разглеждат възможността да купят вече съществуващ отбор във Формула 1. И се смята, че става въпрос за Алпин и Астън Мартин.

Не е тайна, че бъдещето на Алпин във Формула 1 под въпрос. Рено реши да закрие собствената си програма за задвижващи системи за Формула 1, а в началото на тази година обяви края на програмата на Алпин в WEC и Льо Ман и на Дачия в рали „Дакар“ и Световния рали-рейд шампионат. Добрата новина за гиганта е, че ако реши да продава, тимът на Алпин ще донесе милиарди.

Що се отнася до Астън Мартин, то едва ли в краткосрочно бъдеще Лорънс Строл ще е готов да се раздели с мечтата си тимът му да спечели световната титла във Формула 1. Но автомобилният производител със същото име продължава да трупа загуби и да не увеличава продажбите си, а кошмарното начало на сезона за Астън Мартин във Формула 1 хвърля допълнително съмнение върху бъдещето на Строл и марката в световния шампионат. Но милиардерът е толкова близо до пробива, така че едва ли това ще се случи скоро.

А и тепърва предстои да разберем дали BYD има сериозни намерения към Формула 1 или просто става въпрос за проучване.

В интерес на истината, единствената китайска марка с успехи в моторните спортове, си остава Lynk & Co, като доминацията в близкото минало в WTCC се дължеше по-скоро на шведската част от компанията и Polestar, а не на азиатската.

