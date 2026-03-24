13 години Multi 21: Как Фетел открадна победата на Уебър

На днешния ден, 24 март, преди 13 години избухна един от най-големите скандали в историята на Формула 1, свързани със заповеди от бокса - Multi 21.

Гран при на Малайзия през 2013 г. стана сцена на един от най-печално известните епизоди на неподчинение в историята на шампионата. Това беше момент, който разкри докрай влошените отношения между съотборниците в Ред Бул Себастиан Фетел и Марк Уебър и остави незаличима следа в историята на спорта.

Exactly 13 years ago, we witnessed one of the most tense moments in the cool down room

"Multi 21, Seb. Yeah, Multi 21"pic.twitter.com/x3QpovhLTc — Holiness (@F1BigData) March 24, 2026

10 години от скандала “Мулти 21”

Фетел стартира от полпозишън на пистата „Сепанг“, но Уебър пое контрола в началните етапи на наводнената от предстартовия дъжд писта. Стартирайки пети, австралиецът се възползва от трудните условия, за да се изкачи до втора позиция още във втората обиколка, преди да поеме лидерството, когато Фетел влезе в бокса за сликове гуми тип при изсъхването на трасето.

През по-голямата част от следобеда Уебър контролираше състезанието от челото и изглеждаше, че се е устремил към комфортна победа. От Ред Бул, притеснени за износването на гумите и разхода на гориво в изтощителната жега на Малайзия, издадоха кодираната инструкция „Мулти 21“, която означаваше, че кола №2 (Уебър) трябва да остане пред кола №1 (Фетел).

Ферари с екстремно решение за битката в Япония

Това, което последва в 46-ата обиколка, предизвика истински шок в падока. Въпреки изричните отборни заповеди да запази позицията си, Фетел атакува своя съотборник, използвайки DRS и по-свежите си гуми, за да предприеме дръзка маневра от външната страна на четвърти завой. Двамата се бориха колело до колело, опасно близо до контакт, преди Фетел да си пробие път напред и да спечели първата си победа за сезона.

Напрежението беше осезаемо веднага след финала. В стаята за почивка преди подиума видимо разгневеният Уебър отказа да отговори на опита на Фетел да започне разговор. Вместо това той седна и отправи остър упрек: „Мулти 21, Себ. Да... Мулти 21.“

Фетел не намери отговор. А по-късно беше обвинен в това, че е откраднал победата на съотборника си и феновете го освиркваха в продължение на цяла година при всяка негова поява на подиума.

Първоначално Уебър обмислял да бойкотира церемонията по награждаването, но бил убеден да участва, което довело до, по думите на Мартин Брандъл, „най-ледения подиум“.

Преговорите между Верстапен и Мерцедес предстоят

В разговор с медиите след това Фетел призна за нарушението си, заявявайки: „Аз се състезавах, бях по-бърз, изпреварих го, спечелих.“ Той добави: „В момента аз съм черната овца... Всичко, което мога да кажа, е да се извиня на Марк.“

Още на следващото състезание в Китай обаче разкаянието на Фетел се беше изпарило. „Не се извинявам за победата, мисля, че затова са ме наели на първо място и затова съм тук“, заяви той.

Корените на неподчинението на Фетел водят началото си от Гран при на Бразилия през предходния сезон. Тогава, в решаващото за титлата състезание, Уебър притисна германеца до стената на бокса, което допринесе за завъртането на Фетел след контакт с Бруно Сена.

Шефът на отбора на Ред Бул, Кристиан Хорнер, по-късно потвърди, че инцидентът в Малайзия е бил отмъщение, заявявайки недвусмислено: „100%.“

Мерцедес представи специална разцветка за Гран При на Япония

Няколко дни след състезанието правният екип на Фетел изпраща писмо от две страници до Ред Бул, в което се твърди, че отборната заповед е нарушила договора му, тъй като е представлявала „неразумна инструкция“.

Сагата „Мулти 21“ се превърна в нарицателно за провалени отборни заповеди – горчив епизод в едно разклатено партньорство, което щеше да просъществува само до края на сезона, преди Уебър да напусне Формула 1 завинаги.

Снимки: Gettyimages