Дуплантис ще композира химна на Ultimate Championship

Световният и олимпийски шампион Арманд Дуплантис ще замени пистата за овчарски скок със звукозаписното студио, за да създаде химна на новаторския турнир на Световната атлетика – Ultimate Championship, който ще се проведе в Будапеща. Шведската звезда ще демонстрира музикалните си умения на световната атлетическа сцена.

Наскоро 26-годишният атлет подобри световния рекорд за 15-и път, преодолявайки 6.31 метра, а сега се посвещава на другата си голяма страст като творческия ум зад музикалното оформление на събитието. Миналата година в Токио Дуплантис беше обявен за Ultimate Star на първото издание на турнира и сега издига ролята си на посланик на ново ниво, като ще напише химна за тридневната надпревара, която ще бъде грандиозен завършек на атлетическото лято.

Шведът никога не е крил музикалните си увлечения. Първият му сингъл, издаден през февруари 2025 г., влезе в шведските класации. През февруари тази година той изпълни на живо по националната телевизия най-новата си песен Feelin’ Myself, която послужи и за саундтрак на последния му световен рекорд на турнира Mondo Classic в Упсала, Швеция. Музиката му вече има 5,5 милиона слушания само в Spotify.

"Винаги се стремя да разширявам границите във всичко, което правя, независимо дали е на пистата за овчарски скок, или в звукозаписното студио“, заяви Дуплантис. "Не искам да бъда просто посланик, защото изпитвам истинска страст към това събитие. То съчетава двете ми страсти и с нетърпение очаквам да представя на света химн, който обобщава същността на Ultimate Championship.“

Химнът ще послужи като вдъхновение за цялостната звукова идентичност на турнира, като песента ще бъде неразделна част от шампионата както в телевизионните предавания, така и на стадиона. Дуплантис е сред атлетите, които вече са се класирали за първото издание на събитието в Будапеща от 11 до 13 септември, където всеки индивидуален победител ще получи 150 000 щатски долара.

Партньорството между Дуплантис и Световната атлетика също така подчертава целта на провеждания на всеки две години турнир да предостави на атлетите платформа и пространство да покажат своите страсти, таланти и индивидуалност по нови и иновативни начини.

"Знаехме, че искаме да създадем химн за Ultimate Championship, който наистина да отразява енергията, вълнението и тона на този чисто нов шампионат“, каза президентът на Световната атлетика Себастиан Коу. "И кой по-добър да го създаде от Мондо Дуплантис – Ultimate Star, който вече е доказал както атлетическите, така и музикалните си способности. Творческият ни екип очаква с голямо нетърпение да работи с него.“

Шампионатът стартира през 2026 г. и ще се провежда на всеки две години, служейки като грандиозен финал на лекоатлетическия сезон. Компактен формат: Тридневно събитие, като всяка вечерна сесия ще включва полуфинали и финали за пистовите дисциплини и директни финали за техническите дисциплини.

Участие на елитни атлети: Ще участват между 8 и 16 от най-високо класираните атлети в света във всяка дисциплина, като изборът ще се основава предимно на световната ранглиста. Близо 400 атлети от около 70 държави ще се състезават, представяйки върха на световния атлетически талант.

Награден фонд: Общ награден фонд от 10 милиона щатски долара, като победителите ще получат по 150 000 долара, което поставя нов стандарт за финансови награди в леката атлетика.