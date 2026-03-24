Дуплантис добави и Лозана към календара си за 2026 г.

След като спечели четвъртата си световна титла на закрито в Полша миналия уикенд, суперзвездата в овчарския скок Мондо Дуплантис добави още една спирка към своята кампания в Диамантената лига за 2026 г. – Лозана на 20 август.

Шведската звезда се намира в блестяща форма от началото на годината, като през февруари подобри световния рекорд за 15-и път, преди да си осигури четвърти златен медал в кариерата на Световното първенство по лека атлетика на закрито в Куяви-Поможе.

Той ще се надява да пренесе тази форма и в новия сезон на Диамантената лига, преследвайки шеста поредна титла в най-престижната световна верига от еднодневни турнири в леката атлетика.

Дуплантис вече потвърди участие в състезанията в Доха, Кeцяо, Стокхолм, Париж, Лондон и Силезия, а сега обяви присъствието си и на Athletissima в Лозана.

Олимпийският и световен шампион ще скача на градско събитие на брега на Женевското езеро в Уши на 20 август, ден преди основния турнир на стадион "Стад дьо ла Понтез“ на 21 август.

Той ще се стреми да атакува собствения си рекорд на турнира от 6.15 метра, който постави на същото място през 2024 г.

Лозана е 12-ият кръг от Диамантената лига за 2026 г., която започва в Доха на 8 май и завършва с двудневен финал на веригата в Брюксел на 4-5 септември.

