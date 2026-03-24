Нидерландия и футболният свят отбелязат 10 години без великия Йохан Кройф

На този ден преди точно 10 години светът загуби една от най-големите футболни легенди - Йохан Кройф. Паметта на митичния нидерландец, който си отиде на 68 години, разбира се бе почетена в родината му Нидерландия, както и два от клубовете, в които емблематичното лале с номер 14 остави най-голяма диря - Аякс и Барселона.
Точно в 8:14 часа днес сутринта от Аякс публикуваха в социалните си мрежи пост, озаглавен „Йохан Кройф завинаги“, придружено от изображения на легендата през годините. Кадрите показват как той рита топка като юноша, пробива в първия отбор, превръща се във величие, извеждайки Ajax до три поредни европейски титли, а по-късно става и треньор на амстердамци.
На уебсайта на Аякс клубът публикува и въздействащо видео. „Десет години след смъртта му, събрахме десет прекрасни гола. Но това е логично.“
Националният отбор на Нидерландия също си спомни за Кройф в този специален ден. Футболисти като Тижани Райндерс, Дензъл Дъмфрис и Нейтън Аке споделиха мислите си за легендата. „Мисля, че всеки израства с него, без значение на колко години си. Често чувам името му и в клуба, от мениджъра, който често говори за него“, заяви Аке, визирайки Пеп Гуардиола в Манчестър Сити.
Барселона пък написа в официалния си сайт: "Датата 24 март 2026 г. отбелязва 10 години от смъртта на Йохан Кройф, уникална фигура, която промени хода на историята на Барса. Изключителен футболист, революционен треньор и велик мислител във футбола, холандецът остави наследство, което надхвърля обикновените трофеи, това е начин за разбиране на футбола и Барса". След което са припомнени и големите успехи на Кройф като играч и треньор на каталунците, включително и прословутия "Дрийм Тийм" с Христо Стоичков и първия спечелен КЕШ в историята на клуба през 1992 г.
Междувременно над 35 000 души присъстваха на стадион „Йохан Кройф Арена“ в Амстердам в събота за премиерата на документалния филм за легендата, продукт на нидерландската национална телевизия. Сред гостите беше и новият стар президент на Барселона Жоан Лапорта, който сподели скъпи спомени за Кройф пред местното издание “Voetbal International”.
“Имах привилегията да бъда адвокат на Йохан. А когато станах президент, благодарение на него, той стана мой съветник“, обясни Лапорта връзката си с Кройф. „Но Йохан беше хитър: ако ти дадеше съвет и резултатът беше добър, то заслугата беше негова. Но ако ти дадеше съвет и резултатът беше лош, което понякога се случваше, вината беше моя! Така че той никога не губеше, винаги печелеше!“, заяви новоизбраният президент на Барселона със силен смях.
Лапорта разказа и друг интересен случай, който илюстрира съвместната им работа: „Веднъж бях на стадиона, дълбоко замислен. Телефонът ми звънна: беше Йохан, който каза: „Имам идея, идвам на стадиона!“ Той влезе и каза: „Трябва да купиш Едгар Давидс.“ Това изобщо не беше играч, който пасваше на стила на Йохан, но според него Давидс щеше да донесе баланс в отбора. Последвахме съвета му и Давидс наистина донесе баланс, което позволи на Роналдиньо да се превърне в голямата звезда. Отново добър съвет!“.