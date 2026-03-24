Нидерландия и футболният свят отбелязат 10 години без великия Йохан Кройф

На този ден преди точно 10 години светът загуби една от най-големите футболни легенди - Йохан Кройф. Паметта на митичния нидерландец, който си отиде на 68 години, разбира се бе почетена в родината му Нидерландия, както и два от клубовете, в които емблематичното лале с номер 14 остави най-голяма диря - Аякс и Барселона.

Точно в 8:14 часа днес сутринта от Аякс публикуваха в социалните си мрежи пост, озаглавен „Йохан Кройф завинаги“, придружено от изображения на легендата през годините. Кадрите показват как той рита топка като юноша, пробива в първия отбор, превръща се във величие, извеждайки Ajax до три поредни европейски титли, а по-късно става и треньор на амстердамци.

Johan Cruijff Forever ♥️ pic.twitter.com/qRvkgU3mhO — AFC Ajax (@AFCAjax) March 24, 2026

На уебсайта на Аякс клубът публикува и въздействащо видео. „Десет години след смъртта му, събрахме десет прекрасни гола. Но това е логично.“

Националният отбор на Нидерландия също си спомни за Кройф в този специален ден. Футболисти като Тижани Райндерс, Дензъл Дъмфрис и Нейтън Аке споделиха мислите си за легендата. „Мисля, че всеки израства с него, без значение на колко години си. Често чувам името му и в клуба, от мениджъра, който често говори за него“, заяви Аке, визирайки Пеп Гуардиола в Манчестър Сити.

10 years without @JohanCruyff, but part of us forever 🧡♾ pic.twitter.com/pxZr8dxed6 — OnsOranje (@OnsOranje) March 24, 2026

Барселона пък написа в официалния си сайт: "Датата 24 март 2026 г. отбелязва 10 години от смъртта на Йохан Кройф, уникална фигура, която промени хода на историята на Барса. Изключителен футболист, революционен треньор и велик мислител във футбола, холандецът остави наследство, което надхвърля обикновените трофеи, това е начин за разбиране на футбола и Барса". След което са припомнени и големите успехи на Кройф като играч и треньор на каталунците, включително и прословутия "Дрийм Тийм" с Христо Стоичков и първия спечелен КЕШ в историята на клуба през 1992 г.

Междувременно над 35 000 души присъстваха на стадион „Йохан Кройф Арена“ в Амстердам в събота за премиерата на документалния филм за легендата, продукт на нидерландската национална телевизия. Сред гостите беше и новият стар президент на Барселона Жоан Лапорта, който сподели скъпи спомени за Кройф пред местното издание “Voetbal International”.

“Имах привилегията да бъда адвокат на Йохан. А когато станах президент, благодарение на него, той стана мой съветник“, обясни Лапорта връзката си с Кройф. „Но Йохан беше хитър: ако ти дадеше съвет и резултатът беше добър, то заслугата беше негова. Но ако ти дадеше съвет и резултатът беше лош, което понякога се случваше, вината беше моя! Така че той никога не губеше, винаги печелеше!“, заяви новоизбраният президент на Барселона със силен смях.

Ruim 35.000 mensen waren aanwezig in de Arena om de première van de documentaire over Johan Cruijff te aanschouwen. Onder hen ook Barça-president Joan Laporta, die herinneringen aan Cruijff koestert en dit graag deelde met Voetbal International.https://t.co/wlqgCVuTuT — Voetbal International (@VI_nl) March 24, 2026

Лапорта разказа и друг интересен случай, който илюстрира съвместната им работа: „Веднъж бях на стадиона, дълбоко замислен. Телефонът ми звънна: беше Йохан, който каза: „Имам идея, идвам на стадиона!“ Той влезе и каза: „Трябва да купиш Едгар Давидс.“ Това изобщо не беше играч, който пасваше на стила на Йохан, но според него Давидс щеше да донесе баланс в отбора. Последвахме съвета му и Давидс наистина донесе баланс, което позволи на Роналдиньо да се превърне в голямата звезда. Отново добър съвет!“.