Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Синя доминация: Бала №1 за февруари, Костадинов - играч на 26-ия кръг
  1. Sportal.bg
  2. Нидерландия
  3. Депай отпаднa от състава на Нидерландия

Депай отпаднa от състава на Нидерландия

  • 24 март 2026 | 11:42
  • 262
  • 0
Рекордьорът по голове за Нидерландия Мемфис Депай няма да вземе участие в предстоящите приятелски мачове на "лалетата".

От местната футболна федерация съобщиха, че нападателят е контузен и ще пропусне контролите срещу Норвегия и Еквадор. Селекционерът Роналд Куман няма да вика негов заместник.

Миналата неделя Мемфис получи травма в бедрото по време на мач на своя клуб Коринтианс. Любопитното е, че малко след това той беше забелязан на резервната скамейка на бразилския тим с телефон в ръка. Впоследствие Депай обясни, че е бил в контакт именно с щаба на „оранжевите“, за да ги информира за състоянието си.

Въпреки контузията, нападателят отлетя за Нидерландия за допълнителни прегледи, което породи съмнения относно възможността му да играе за отбора на Куман. Във вторник обаче стана ясно, че голмайсторът за всички времена на националния отбор няма да бъде на разположение за мачовете с Норвегия и Еквадор.

По-рано селекционерът получи и други лоши новини, този път от Лондон, след като стана ясно, че Юриен Тимбер също е контузен. Защитникът на Arsenal обаче беше заменен в състава от бранителя на Съндърланд Лутшарел Хеертруйда.

Крилото на Галатасарай Ноа Ланг пък ще пропусне само петъчната контрола срещу Норвегия, но се очаква да се завърне за двубоя с Еквадор в Айндховен през следващата седмица. Причина за отсъствието му е операция в ръката.

Ланг получи дълбока рана по време на двубоя с Ливърпул от Шампионската лига, след като заклещи палеца на дясната си ръка между две рекламни табла на "Анфийлд". Той бе опериран скоро след това в болница в Англия, добавя агенция Ройтерс.

Други важни играчи за Нидерландия като Френки де Йонг, Матайс де Лихт, Емануел Емега, Джъстин Клуйверт и резервният вратар Робин Рьофс пък със сигурност ще пропуснат и двата двубоя.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Винисиус не е пропуснал да се заяде и със сина на Симеоне по време на мадридското дерби

  • 24 март 2026 | 11:12
  • 1857
  • 0
  • 24 март 2026 | 10:52
  • 814
  • 0
  • 24 март 2026 | 10:17
  • 1084
  • 0
  • 24 март 2026 | 09:42
  • 2711
  • 6
  • 24 март 2026 | 07:53
  • 1385
  • 1
  • 24 март 2026 | 07:28
  • 2077
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

  • 24 март 2026 | 11:32
  • 1951
  • 7
  • 24 март 2026 | 11:09
  • 6393
  • 2
  • 24 март 2026 | 09:54
  • 4540
  • 8
  • 24 март 2026 | 08:58
  • 3717
  • 3
  • 24 март 2026 | 07:11
  • 4295
  • 6
  • 24 март 2026 | 07:38
  • 3130
  • 0