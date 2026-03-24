Депай отпаднa от състава на Нидерландия

Рекордьорът по голове за Нидерландия Мемфис Депай няма да вземе участие в предстоящите приятелски мачове на "лалетата".

От местната футболна федерация съобщиха, че нападателят е контузен и ще пропусне контролите срещу Норвегия и Еквадор. Селекционерът Роналд Куман няма да вика негов заместник.

Memphis Depay zal deze maand geen interlands spelen bij het Nederlands elftal. De KNVB meldt dat de aanvaller geblesseerd is en dus niet in actie kan komen. https://t.co/isVBrnvR4Q — Voetbal International (@VI_nl) March 24, 2026

Миналата неделя Мемфис получи травма в бедрото по време на мач на своя клуб Коринтианс. Любопитното е, че малко след това той беше забелязан на резервната скамейка на бразилския тим с телефон в ръка. Впоследствие Депай обясни, че е бил в контакт именно с щаба на „оранжевите“, за да ги информира за състоянието си.

Въпреки контузията, нападателят отлетя за Нидерландия за допълнителни прегледи, което породи съмнения относно възможността му да играе за отбора на Куман. Във вторник обаче стана ясно, че голмайсторът за всички времена на националния отбор няма да бъде на разположение за мачовете с Норвегия и Еквадор.

По-рано селекционерът получи и други лоши новини, този път от Лондон, след като стана ясно, че Юриен Тимбер също е контузен. Защитникът на Arsenal обаче беше заменен в състава от бранителя на Съндърланд Лутшарел Хеертруйда.

Крилото на Галатасарай Ноа Ланг пък ще пропусне само петъчната контрола срещу Норвегия, но се очаква да се завърне за двубоя с Еквадор в Айндховен през следващата седмица. Причина за отсъствието му е операция в ръката.

Noa Lang dodges long-term disaster after gruesome thumb injury at Anfield, missing Netherlands’ Norway clash but eyeing swift return against Ecuador as Oranje battle mounting injury crisis ahead of 2026 World Cuphttps://t.co/iWXv9TnT17 — Daily Sabah (@DailySabah) March 24, 2026

Ланг получи дълбока рана по време на двубоя с Ливърпул от Шампионската лига, след като заклещи палеца на дясната си ръка между две рекламни табла на "Анфийлд". Той бе опериран скоро след това в болница в Англия, добавя агенция Ройтерс.

Други важни играчи за Нидерландия като Френки де Йонг, Матайс де Лихт, Емануел Емега, Джъстин Клуйверт и резервният вратар Робин Рьофс пък със сигурност ще пропуснат и двата двубоя.

