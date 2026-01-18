Популярни
Аякс обяви официално назначението на Жорди Кройф

  18 яну 2026 | 12:32
  • 1159
  • 0
Аякс обяви официално назначението на Жорди Кройф

Нидерландският гранд Аякс назначи Жорди Кройф за технически директор на клуба с надеждата, че синът на легендарния Йохан Кройф може да помогне на тима да се върне на победния път, съобщи агенция Reuters.

51-годишният Кройф-младши подписа договор до юни 2028-а след равенството на Аякс - 2:2 срещу Го Ахед Ийгълс в събота.

През миналия месец от Аякс обявиха, че са постигнали устно споразумение с Жорди Кройф да поеме поста на технически директор през февруари - жизненоважна позиция в клубната йерархия.

„Много е специално да бъда тук и да подпиша договор. На стадиона, кръстен на баща ми, в клуба, който е важен в живота ми от малък“, коментира Кройф в изявление, публикувано от клуба.

„От февруари ще бъда изцяло отдаден на Аякс. Това ми носи голямо чувство за отговорност и гордост. Аякс е уникален клуб с богата история и ще направя всичко възможно, за да добавим заедно нова, успешна глава към нея“, каза още той.

Една от неотложните задачи за Жорди Кройф ще бъде да намери треньор отбора от Амстердам, който се раздели с Джон Хейтинга през ноември и избра Фред Грим за временен треньор до края на сезона.

Снимки: Imago

