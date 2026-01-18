Аякс обяви официално назначението на Жорди Кройф

Нидерландският гранд Аякс назначи Жорди Кройф за технически директор на клуба с надеждата, че синът на легендарния Йохан Кройф може да помогне на тима да се върне на победния път, съобщи агенция Reuters.

Our new Technical Director: Jordi Cruijff! ❌❌❌ pic.twitter.com/lNFkTGSMkW — AFC Ajax (@AFCAjax) January 17, 2026

51-годишният Кройф-младши подписа договор до юни 2028-а след равенството на Аякс - 2:2 срещу Го Ахед Ийгълс в събота.

През миналия месец от Аякс обявиха, че са постигнали устно споразумение с Жорди Кройф да поеме поста на технически директор през февруари - жизненоважна позиция в клубната йерархия.

Back to my hometown with a great sense of responsibility and pride. Thank you @afcajax ❌❌❌ pic.twitter.com/t3Qj7B6d5G — Jordi Cruyff (@JordiCruyff) January 17, 2026

„Много е специално да бъда тук и да подпиша договор. На стадиона, кръстен на баща ми, в клуба, който е важен в живота ми от малък“, коментира Кройф в изявление, публикувано от клуба.

„От февруари ще бъда изцяло отдаден на Аякс. Това ми носи голямо чувство за отговорност и гордост. Аякс е уникален клуб с богата история и ще направя всичко възможно, за да добавим заедно нова, успешна глава към нея“, каза още той.

Jordi Cruijff = 🤍♥️🤍 — AFC Ajax (@AFCAjax) January 17, 2026

Една от неотложните задачи за Жорди Кройф ще бъде да намери треньор отбора от Амстердам, който се раздели с Джон Хейтинга през ноември и избра Фред Грим за временен треньор до края на сезона.

‘I want to make my father proud’ ♥️ - Jordi Cruijff — AFC Ajax (@AFCAjax) January 17, 2026

Следвай ни:

Снимки: Imago