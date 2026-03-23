  3. Само две зони за използва на активната аеродинамика на "Сузука" този уикенд

Само две зони за използва на активната аеродинамика на "Сузука" този уикенд

Пилотите във Формула 1 ще могат да използват своята активна аеродинамика в само две зони в хода на обиколката на пистата „Сузука“ по време на предстоящата този уикенд Гран При на Япония.

Първата зона ще бъде разположена на старт-финалната права и тя практически ще дублира единствената DRS зона, която се използваше на японското трасе в годините назад. Втората зона ще бъде на дългата права между „Лъжицата“ и легендарния „130R“ във втората половина на обиколката.

Наличието на само две зони за използване на активната аеродинамика със сигурност ще се отрази на разхода на електрическата енергия в хода на обиколката, най-вече във втората ѝ половина. Там са концентрирани повечето дълги прави на „Сузука“ и презареждането между тях ще бъде трудно, тъй като няма много зони за спиране.

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1

Точката за засичане на разликите между пилотите в хода на неделното състезание, която ще определя дали някой ще може да използва режима си за изпреварване, или не, ще бъде разположена непосредствено на излизането на шикана в края на обиколката.

Снимки: Gettyimages

