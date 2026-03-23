Ще се бори ли Кими Антонели за титлата във Формула 1 през 2026 година?

Андреа Кими Антонели спечели своята първа победа във Формула 1 в Гран При на Китай преди малко повече от седмица и след първите два кръга за сезона той заема второто място в генералното класиране зад съотборника си в Мерцедес Джордж Ръсел.

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

На фона на предимството, което Сребърните стрели демонстрираха в първите два състезателни уикенда за годината, мнозина вече гарантират, че световната титла ще се върне в Бракли в края на сезона. Но ще може ли Антонели да се опълчи на своя доста по-опитен съотборник, или пътят на Ръсел към титлата ще бъде сравнително лесен?

Антонели-старши не бърза да говори за световната титла

„Смятам, че тази победа му дава много увереност, защото пред него се откри възможност, която при нормални обстоятелства нямаше да я има. Тогава Джордж е много труден за побеждаване“, заяви бившият шеф на Хаас Гюнтер Щайнер.



„Аз мисля, че той е наясно с това, не защото Джордж е по-добър пилот, а просто защото той е много по-опитен. Кими прави всичко много по-млад и напредва бързо, щом Джордж не можа да максимизира квалификацията, той веднага сграбчи възможността и не я изпусна.



„Той не допусна грешка, видя, че е способен да печели и смятам, че това ще му бъде от ползва в бъдеще. Той не направи нищо грешно. Щеше да е лесно да допусне грешка в тази позиция, но той запази самообладание“, добави още Щайнер, който след това коментира и очертаващия се дуел за титлата между Антонели и Ръсел.



„Не мисля, че той ще може да се бори за титлата, освен ако не се случи нещо специално, както стана в квалификацията в Китай. Хубаво е, че той се възползва от тази възможност, но мисля, че е разбираемо защо при нормални условия няма да е възможно за него да се бори.



„Той е само на 19 години, втори сезон е във Формула 1, а Джордж е добър пилот. Така че не мисля, че той ще може да го направи тази година, но за Кими ще има и други възможности. Ако той не спечели тази година, ще може да го направи някоя друга, защото е все още много млад. За мен той не трябва да се поставя под напрежението, че задължително трябва да спечели през този сезон. Има добро бъдеще пред него“, обясни ексцентричният италианец.

Тото Волф се притеснява от реакцията в Италия на успехите на Антонели

Сходно мнение сподели и водещият коментатор на Sky Sports F1 Дейвид Крофт, който също смята, че Антонели не трябва да бъде поставян под напрежението на задължителна борба за титлата. Крофт припомни, че титлата се печели в хода на целия сезон и за нея е нужно постоянство, каквото Антонели не показа в своята дебютна кампания през миналата година.

Ди Монтедземоло: Искам да видя Антонели във Ферари

„Не мога да повярвам, че поставяте Кими под такова напрежение сега. Никой не трябва да го поставя под такова напрежение. Титлата се печели в хода на всички 22 кръга тази година. Нужно е постоянство. Той се изправя срещу единствения пилот, който стигна до финала на всяко едно състезание миналата година.



„А и Джордж, както Ант (Антъни Дейвидсън) каза, е във вихъра си. Но Кими ще бъде близо до Ръсел през целия сезон. Той е много бърз, способен е, но ще допуска грешки. Видяхме това през миналата година. Не само с Макс (Верстапен) на неговите години, но и с Оскар (Пиастри) срещу Ландо (Норис), разликата между пилот в неговия трети сезон и пилот в седмия му беше огромна.



„Така че виждате какво значи опитът, но аз смятам, че той е в правилния отбор. Той е в отбора на Мерцедес, който ще го оформи и разполага с хора около себе си, които ще му помогнат.



„В него ще има желанието да побеждава Джордж всяка седмица, но не смятам, че това ще се случи. Все още не го виждам. Ако го направи, той ще се окаже по-добър, отколкото смятахме. Но той трябва да гледа на нещата състезание за състезание“, каза Крофт.

Снимки: Gettyimages