Антонели-старши не бърза да говори за световната титла

Андреа Кими Антонели спечели Гран При на Китай в неделя и си осигури място в историята на Формула 1, а Мерцедес записа второ поредно състезание, в което тимът взе двойна победа.

С оглед нивото на представяне на колите на Мерцедес от началото на сезона е лесно да се предположи, че Джордж Ръсел и Антонели ще са основните фаворити за световната титла, тъй като те имат възможност да се откъснат пред съперниците си с оглед превъзходството, което им дава W17 на Мерцедес.

Но в лагера на Антонели предпочитат да не си поставят големи цели и държат пилотът да остане здраво стъпил на земята.

„Честно казано, не знам какви са шансовете на Андреа за титлата – обясни баща му Марко. – Той е още млад и мисля, че в момента не можем да кажем, че той е перфектен пилот.

„Разбира се, той е добър пилот, но опитът е важен и мисля, че Джордж Ръсел е супер пилот с много опит. Много е трудно той да бъде победен.“

След първите два състезателни уикенда този сезон във Формула 1 Ръсел е начело с 51 точки, следван от Антонели с 47, а третото място заема Шарл Леклер от Ферари с 34. Другият пилот на Скудерията Люис Хамилтън е четвърти с 33 точки, а топ 5 допълва Оливър Беарман от Хаас с 17 точки.

Световният шампион Ландо Норид е 6-и с 15 точки, а шампионът между 2021 и 2024 Макс Верстапен е 8-и с 8 точки.

