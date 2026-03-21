Европейски шампион се окичи с мартеница

Европейският шампион Леонардо Бонучи почете българския обичай по закичване с мартеници. Това стана благодарение на финансиста Кирил Евтимов, който се засече с италианеца на мача реванш от осминафиналите на Шампионска лига между Тотнъм и Атлетико Мадрид в Лондон. Испанците загубиха с 2:3 гостуването си на "шпорите", но се класираха за следващата фаза благодарение на разгромния си успех с 4:0 в първата среща. Нашенецът е използвал случая, за да подари мартеница на легендарния бранител на Ювентус и Италия.

"Леонардо се зарадва на мартеницата, аз му пожелаха да му донесе късмет в предстоящите баражи на Италия за класиране на световното първенство", споделя Евтимов. Бонучи е в щаба на селекционера на "скуадра адзура" Дженаро Гатузо, като на отбора първо предстои мач срещу Северна Ирландия, а при победа ще играе решителен двубой с победителя от Уелс и Босна и Херцеговина.

Бургазлията се видя и с друг легендарен футболист, също присъствал на "Тотнъм Стейдиъм". Става въпрос за игралия в Ливърпул и Тотнъм Рони Розентал. Израелската футболна легенда е добре познат у нас. Той имаше огромна заслуга за победата на Израел над Франция с 3:2 в Париж през октомври 1993-та, мач който даде шанс на нашите да играят за визите за САЩ'94 месец по-късно. Розентал изпрати специални поздрави на своя приятел Емил Велев - Кокала и Красимир Балъков.