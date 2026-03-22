ЦСКА 1:0 Добруджа, "червените" удариха в заключителните секунди на първата част

ЦСКА и Добруджа играят при 1:0 в мач от 27-ия кръг на efbet Лига. Макс Ебонг откри резултата в продължението на първата част.

В 11-те на домакините попаднаха само чужденци, трима от които аржентинци - Годой, Мартино и Родригес. Последният прави дебют като титуляр, за да си партнира с Делова в центъра на отбраната за сметка на Иванов.

Годой пък започна вместо Питас, а Пиедраита замени Брахиими.

ЦСКА започна по-активно, но в 7-ата минута "червените" можеха да получат гол. Родрегес се подхлъзна като последен в отбраната и позволи на Силва да се откъсне от центъра сам срещу вратаря. Футболистът на Добруджа обаче си поведе твърде силно топката и Лапоухов изчисти с шпагат.

В 21-вата минута гостите претендираха за дузпа за избутване в гръб на Родригес срещу Иванов при пробив на втория, но след бърз преглед с ВАР съдиите отсъдиха аут.

След половин час игра Жордао отправи неточен изстрел от 22 метра. Секунди по-късно отново той пробва своя мерник, но пак не уцели вратата.

В 34-ата минута Оливейра насочи с глава към собствената си врата центриране от корнер, но за негов късмет в ръцете на Аргилашки. Добруджа отговори с шут на Иванов, който завърши добра атака на своя тим, но Лапоухов внимаваше и улови.

Последваха още две добри атаки на Добруджа. Първата завърши със слаб удар, който Лапоухов улови, а втората - с шут на Силва от 12-13 метра в аут.

ЦСКА - ДОБРУДЖА 1:0



1:0 Макс Ебонг 45+1

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 5. Делова, 32. Родригес, 17. Мартино, 6. Жордао, 99. Ето’о, 77. Пиедраита, 10. Ебонг, 38. Перейра, 9. Годой

ДОБРУДЖА: 1. Аргилашки, 15. Костов, 22. Куеро, 37. Керчев, 72. Оливейра, 77. Леони, 7. Иванов, 27. Трики, 35. Ловрик, 10. Силва, 98. Михайлов

Снимки: Борислав Трошев