Годой: Старая се да давам най-доброто от себе си

Нападателят на ЦСКА Леандро Годой сподели мнението си след края на срещата с Добруджа, спечелена от "армейците" с 2:0. Кошмара беше точен от дузпа в 69-ата минута, с което оформи крайния резултат. Голът му е под №4500 за "червените" в историята на българския футболен елит.

"През седмицата се трудихме здраво. Бяхме претърпели трудна загуба и искахме да излезем напред. Получи се труден мач, но все пак е добре, че успяхме да го вземем, както бяхме планирали.

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

Аз работя много здраво и това, че в някои мачове съм резерва, не стои на дневен ред. Винаги, когато получа шанс, се старая да дам най-доброто от себе си. Щастлив съм, че днес победихме. Сега ни предстоят сериозни изпитания. До края на редовния сезон има още три мача. И трите са много важни", каза Годой.

Снимки: Борислав Трошев