Ето къде ще продължи кариерата си един от световните вицешампиони с България

Световният вицешампион с България Венислав Антов и през следващия сезон ще играе във френския Туркоа, научи Spartal.bg.

Юношата на Левски София прави страхотен сезон с Туркоа във Франция.

Туркоа завърши на 3-о място във временното класиране с 53 точки след 19 победи и 7 загуби. На 1/4-финалните плейофи тимът на Венислав Антов ще срещне 6-ия Араго (Сет).

Венислав Антов е изключително доволен от сезона във Франция, след като реализира 509 точки в редовния сезон и остана на 4-о място при реализаторите.

21-годишният диагонал е преподписал договора си с Туркоа и за следващия сезон.