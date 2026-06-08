Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Националка подписа с новак в Италия

Националка подписа с новак в Италия

  • 8 юни 2026 | 18:14
  • 660
  • 0
Националка подписа с новак в Италия

Националката и световната шампионка за девойки до 19 години с България Калина Венева подсилва новак в италианската Серия А1 за сезон 2026/2027. 17-годишната посрещачка облича екипа на Валзабина Милениум (Бреша).

Отборът, воден от Матео Солфорати, спечели промоция за елита на Италия след 2-1 победи над Нуволи Алтафрате (Падуа) във финалните плейофи в Серия А2.

През последните два сезона Венева бе ключова състезателка на ЦПВК в женската "Демакс+" лига, а с девическите формации - до 20 години и до 18 години спечели редица отличия. Съвсем наскоро 188-сантиметровата състезателка грабна статуетките за най-добър нападател на държавните първенства и в двете възрасти.

България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм
България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

Благодарение на отличните си изяви Калина Венева попадна в състава на женския национален отбор, като дори взе участие в срещите от първата седмица от Лигата на нациите в Бразилия.

Освен че спечели световната титла през 2025-а, когато попадна в Идеалния отбор на Мондиала и стана най-добър посрещач. През лятото тя бе отличена и за най-добър посрещач и MVP на Балканиадата за девойки под 16 години в Тирана (Албания). Венева има зад гърба си и европейска титла от 2024 година - с отбора на България до 18 години.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България "се събуди" след два кошмарни гейма срещу Турция, но загуби

България "се събуди" след два кошмарни гейма срещу Турция, но загуби

  • 8 юни 2026 | 01:45
  • 24838
  • 66
Бразилия излъга Италия след петгеймова драма за 4 от 4 в Лигата на нациите

Бразилия излъга Италия след петгеймова драма за 4 от 4 в Лигата на нациите

  • 7 юни 2026 | 23:00
  • 3093
  • 2
Франция с първа победа след пълен обрат срещу Украйна

Франция с първа победа след пълен обрат срещу Украйна

  • 7 юни 2026 | 22:19
  • 1965
  • 0
Нидерландия без проблеми срещу Доминиканската република във VNL

Нидерландия без проблеми срещу Доминиканската република във VNL

  • 7 юни 2026 | 21:59
  • 1312
  • 0
Илин Димитров: Впечатленията ми за Sveti Vlas Beach Pro Tour са отлични

Илин Димитров: Впечатленията ми за Sveti Vlas Beach Pro Tour са отлични

  • 7 юни 2026 | 21:38
  • 1073
  • 2
Унгарски триумф при мъжете на Sveti Vlas Beach Pro Tour

Унгарски триумф при мъжете на Sveti Vlas Beach Pro Tour

  • 7 юни 2026 | 21:28
  • 1038
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

На живо! Жребият за новия сезон в efbet Лига

На живо! Жребият за новия сезон в efbet Лига

  • 8 юни 2026 | 18:51
  • 4756
  • 3
Защо "най-футболният" град в САЩ не е домакин на Мондиал 2026

Защо "най-футболният" град в САЩ не е домакин на Мондиал 2026

  • 8 юни 2026 | 12:42
  • 23292
  • 5
След днешния Изпълком: обмислят сериозни промени в Съдийската комисия

След днешния Изпълком: обмислят сериозни промени в Съдийската комисия

  • 8 юни 2026 | 17:46
  • 3736
  • 1
Жозе Моуриньо се захваща с Реал Мадрид

Жозе Моуриньо се захваща с Реал Мадрид

  • 8 юни 2026 | 10:18
  • 22973
  • 44
"Армията" грейна и отвътре

"Армията" грейна и отвътре

  • 8 юни 2026 | 12:33
  • 16944
  • 74
Кои рекорди може да паднат на Мондиал 2026

Кои рекорди може да паднат на Мондиал 2026

  • 8 юни 2026 | 14:58
  • 7526
  • 4