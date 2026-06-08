Националка подписа с новак в Италия

Националката и световната шампионка за девойки до 19 години с България Калина Венева подсилва новак в италианската Серия А1 за сезон 2026/2027. 17-годишната посрещачка облича екипа на Валзабина Милениум (Бреша).

Отборът, воден от Матео Солфорати, спечели промоция за елита на Италия след 2-1 победи над Нуволи Алтафрате (Падуа) във финалните плейофи в Серия А2.

През последните два сезона Венева бе ключова състезателка на ЦПВК в женската "Демакс+" лига, а с девическите формации - до 20 години и до 18 години спечели редица отличия. Съвсем наскоро 188-сантиметровата състезателка грабна статуетките за най-добър нападател на държавните първенства и в двете възрасти.

България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

Благодарение на отличните си изяви Калина Венева попадна в състава на женския национален отбор, като дори взе участие в срещите от първата седмица от Лигата на нациите в Бразилия.

Освен че спечели световната титла през 2025-а, когато попадна в Идеалния отбор на Мондиала и стана най-добър посрещач. През лятото тя бе отличена и за най-добър посрещач и MVP на Балканиадата за девойки под 16 години в Тирана (Албания). Венева има зад гърба си и европейска титла от 2024 година - с отбора на България до 18 години.

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