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САЩ с бърза победа над Германия

  • 8 юни 2026 | 21:58
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САЩ с бърза победа над Германия

Олимпийският вицешампион САЩ завърши с победа първата седмица на Волейболна Лига на нациите. Състезателките на Ерик Съливън биха бързо и категорично Германия с 3:0 (25:22, 25:15, 25:12) в последния си мач от турнира в Група 1 от първата седмица на Лигата, игран късно снощи пред около 5300 зрители в залата в Квебек (Канада).

САЩ е на 5-о място в общото временно класиране на Лигата с 3 победи, 1 загуба и 8 точки. Германия приключи първата седмица от основната фаза на световната надпревара с 1 победа, 3 загуби и 4 точки.

Най-резултатни за САЩ станаха Симон Лий Уонк (1 блок) и Ейвъри Скинър (1 блок и 2 аса) с 16 и 15 точки за успеха.

За Бундестима единствената с двуцифров актив беше Емилия Веске с 12 точки (2 блока и 1 ас).

Снимки: volleyballworld.com

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