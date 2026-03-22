Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 18:00: Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Футболист на годината 2025"
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Венислав Антов стана реализатор №4 във Франция с 509 точки

Венислав Антов стана реализатор №4 във Франция с 509 точки

  • 22 март 2026 | 17:28
  • 176
  • 0

Световният вицешампион с България Венислав Антов поведе към победа Туркоа в последния мач от редовния сезон във Франция.

Тимът на 21-годишния диагонал спечели с 3:0 (25:22, 25:22, 25:17) гостуването си на Нарбон. Венислав Антов бе най-резултатен с 20 точки (1 ас).

Супер Венислав Антов с 20 точки, Туркоа приключи с победа редовния сезон
Супер Венислав Антов с 20 точки, Туркоа приключи с победа редовния сезон

Туркоа завърши на трето място и среща в четвъртфиналите Сет.

Юношата на Левски София Вени Антов завърши редовния сезон като реализатор №4 с 509 точки. Пред него са словенецът Ник Муянович от шампиона Тур с 571, полякът Давид Дулски (Ница) с 533 и руснакът Василий Молотков, който през миналия сезон игра за Монтана, от Пари Волец с 514 точки.

Следвай ни:

