Супер Венислав Антов с 20 точки, Туркоа приключи с победа редовния сезон

Националът Венислав Антов и неговият Туркоа приключиха с победа редовния сезон във Франция. Антов и съотборниците му се наложиха като гости на Нарбон с 3:0 (25:22, 25:22, 25:17) в среща от последния 26-и кръг от редовния сезон на местната Marmara Spike Ligue, игран тази вечер пред над 2800 зрители.

Така Туркоа завърши на 3-о място във временното класиране с 53 точки след 19 победи и 7 загуби. На 1/4-финалните плейофи тимът на Венислав Антов ще срещне 6-ия Араго (Сет). Ще се играят два мача на разменено гостуване, като ще важи правилото за т.нар. "златен" гейм при 1-1 успеха с еднакъв резултат. Туркоа ще бъдат домакини в първия двубой на 9 април (четвъртък) от 21,00 часа българско време.

Вени Антов изигра пореден силен мач за Туркоа и бе над всички с 20 точки (1 ас и 68% ефективност в атака - +16) за победата.

Ян Мартинес Франки и Том Лейвин пък завърши с 11 и 10 точки за успеха.

За домакините от Нарбон Михаел Червински също реализира 20 точки (2 блока, 1 ас и 57% ефективност в атака - +13).