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Япония с измъчена победа над Канада за 4 от 4 в Лигата

  • 8 юни 2026 | 21:00
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Япония с измъчена победа над Канада за 4 от 4 в Лигата

Женският национален отбор на Япония стана един от двата тима без загуба след първата седмица на тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Момичетата на Ферхат Акбаш надделяха изключително трудно и драматично над домакините от Канада с 3:2 (29:27, 25:20, 23:25, 28:30, 15:12) в последната среща от турнира в Група 1 от първата седмица на световната надпревара, играна през изминалата нощ пред близо 7200 зрители в залата в Квебек.

Така Япония е на второ място в общото временно класиране на Лигата с 4 победи от 4 мача и 11 точки, колкото има и лидера Бразилия с равно геймово, но с по-добро точково съотношение. Канада пък завършва първата седмица с 2 победи, 2 загуби и 7 точки.

Най-полезни за Япония станаха капитанът Маю Ишикава (1 ас) и Юкико Уада (1 блок и 2 аса) с по 23 точки за победата.

За тима на Канада Кийра Ван Рик заби 28 точки (3 аса), а Андреа Митрович (1 блок) и Хилъри Джонсън (2 блока) завършиха с по 13 точки, но и това не помогна за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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