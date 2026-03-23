  3. Венислав Антов: Най-важната част тепърва предстои! Време е за плейофите

  • 23 март 2026 | 12:10
Националът Венислав Антов и неговият Туркоа приключиха с победа редовния сезон във Франция. Антов и съотборниците му се наложиха като гости на Нарбон с 3:0 (25:22, 25:22, 25:17) в среща от последния 26-и кръг от редовния сезон на местната Marmara Spike Ligue, игран тази вечер пред над 2800 зрители.

Така Туркоа завърши на 3-о място във временното класиране с 53 точки след 19 победи и 7 загуби. На 1/4-финалните плейофи тимът на Венислав Антов ще срещне 6-ия Араго (Сет). Ще се играят два мача на разменено гостуване, като ще важи правилото за т.нар. "златен" гейм при 1-1 успеха с еднакъв резултат. Туркоа ще бъдат домакини в първия двубой на 9 април (четвъртък) от 21,00 часа българско време.

Супер Венислав Антов с 20 точки, Туркоа приключи с победа редовния сезон
Вени Антов изигра пореден силен мач за Туркоа и бе над всички с 20 точки (1 ас и 68% ефективност в атака - +16) за победата.

Венислав Антов стана реализатор №4 във Франция с 509 точки
“Редовният сезон завършва с победа. Вложихме много работа, но най-важната част тепърва предстои. Време е за плейофите — моментът, за който се подготвяхме през целия сезон. Напред Туркоа”, написа Венислав Антов в социалните си медии.

Християн Димитров заби 30 точки, а Самуил Вълчинов добави 19 точки за успех на Равена

Силен Влади Гърков с 14 точки, Сен Назер оцеля във Франция

Левски (Карлово) във Висшата лига от новия сезон

Аспарух Аспарухов с 13 точки в последния мач за Шлепск в Полша

Иван Станев: Върнах се три години назад

Нефтохимик спечели първия сблъсък с Дея спорт от 1/4-финалите пред над 1000 зрители

Извикаха по спешност втори футболист на ЦСКА за турнето на България в Индонезия

От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

Лора Христова и още биатлонисти се завръщат в България!

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

