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Младежки национал е второто ново попълнение на Металург

  • 8 юни 2026 | 18:04
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Младежки национал е второто ново попълнение на Металург

Младежкият национал Томислав Русев е второто ново попълнение на Металург (Перник) за сезон 2026/2027.

Русев пристига в Перник като част от селекцията на клуба за дебютния сезон в WINBET Супер Волей.

Металург (Перник) представи звездното си попълнение
Металург (Перник) представи звездното си попълнение

Централният блокировач, висок 209 сантиметра, идва в Металург след сезон с екипа на Черно море. Преди това Русев трупа ценен международен опит в Гърция с отборите на АОНС Милон и Пигасос Полихнис, а в България е защитавал още цветовете на Левски София и Пирин (Разлог).

Методи Методиев продължава с Металург
Методи Методиев продължава с Металург

Освен клубната си кариера, Томислав е неизменна част от младежките национални гарнитури на България, като през 2024 година печели сребърен медал на Европейското първенство за младежи до 20 години.

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