Волейболистките на 16-о място след първата седмица във VNL

Волейболистките от националния отбор на България завършиха първата седмица от Лигата на нациите на 16-о място в общото временно класиране на основната фаза. Воденият от селекционера Марчело Абонданца тим има 1 победа, 3 загуби и 3 точки.

"Лъвиците" започнаха със загуба на старта на турнира в Бразилия, отстъпвайки на олимпийския и световен шампион Италия с 0:3 гейма. Последва страхотна победа над Доминиканската република с 3:0 и загуба от домакините от "Селесао" с 0:3 гейма.

България "се събуди" след два кошмарни гейма срещу Турция, но загуби

През изминалата нощ пък българските момичета "се събудиха" след два кошмарни първи гейма срещу световния вицешампион Турция, но все пак загубиха с 1:3.

За България предстои седмица почивка, след което ще играе на турнира в Група 6 от втората седмица на световната надпревара в Банкок (Тайланд), където ще срещнат последователно Полша, домакините, Канада и Украйна.

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