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Волейболистките на 16-о място след първата седмица във VNL

  • 8 юни 2026 | 18:27
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Волейболистките от националния отбор на България завършиха първата седмица от Лигата на нациите на 16-о място в общото временно класиране на основната фаза. Воденият от селекционера Марчело Абонданца тим има 1 победа, 3 загуби и 3 точки.

"Лъвиците" започнаха със загуба на старта на турнира в Бразилия, отстъпвайки на олимпийския и световен шампион Италия с 0:3 гейма. Последва страхотна победа над Доминиканската република с 3:0 и загуба от домакините от "Селесао" с 0:3 гейма.

България "се събуди" след два кошмарни гейма срещу Турция, но загуби
България "се събуди" след два кошмарни гейма срещу Турция, но загуби

През изминалата нощ пък българските момичета "се събудиха" след два кошмарни първи гейма срещу световния вицешампион Турция, но все пак загубиха с 1:3.

За България предстои седмица почивка, след което ще играе на турнира в Група 6 от втората седмица на световната надпревара в Банкок (Тайланд), където ще срещнат последователно Полша, домакините, Канада и Украйна.

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