България 20-а в световната ранглистата след първата седмица в Лигата на нациите

Женският национален отбор на България е на 20-о място в световната ранглиста на Международната федерация по волейбол (FIVB) след края на първата седмица от Лигата на нациите, в която воденият от селекционера Марчело Абонданца тим има 1 победа, 3 загуби и 3 точки.

Волейболистките на 16-о място след първата седмица във VNL

Първо "лъвиците" започнаха със загуба на старта на турнира в Бразилия, отстъпвайки на олимпийския и световен шампион Италия с 0:3 гейма, от което загубиха само 0.15 точки от актива си за ранглистата. Последва страхотна победа над Доминиканската република с 3:0, от която българките спечелиха 15.7 точки, което "ги изстреля" нагоре в класацията.

България "се събуди" след два кошмарни гейма срещу Турция, но загуби

В последвалите две срещи България отстъпи на домакините от Бразилия с 0:3, от което загуби 0.56 точки, и на световния вицешампион Турция с 1:3 гейма и съответно -0.01 точки.

Така в момента България е на 20-о място в световната ранглиста с 159.22 точки.

За България предстои седмица почивка, след което ще играе на турнира в Група 6 от втората седмица на световната надпревара в Банкок (Тайланд), където ще срещнат последователно Полша, домакините, Канада и Украйна.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google