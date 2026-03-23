Станислав Генчев пред завръщане в Ботев

Ръководството на Ботев Пловдив вече е уредило наследник на временния треньор Лъчезар Балтанов, който така или иначе няма лиценз да води тима в efbet Лига. „Жълто-черните“ са се разбрали със Станислав Генчев, който към днешна дата е начело на Локомотив София. Този треньорски трансфер ще се осъществи или тези дни, за да се използва паузата в първенството, или в края на сезона, твърди „Мач Телеграф“.

Твърди се, че самият Станислав Генчев е отказал моментално да поеме Ботев Пловдив, защото не иска да плаща компенсация на Локомотив София. Наставникът има договор със столичните „железничари“ за още един сезон, но е готов да го прекъсне по взаимно съгласие, ако и в „Надежда“ са съгласни. Според запознати, благодетелят на Ботев Пловдив Илиян Филипов иска да върне Генчев на „Колежа“, след като е останал много доволен от работата на треньора в Крумовград през сезон 2023/24, където босът на ПИМК беше една от водещите фигури в клуба.

Ако назначението на Станислав Генчев се осъществи до края на сезона, той ще стане петият треньор на тима през кампанията. Ботев Пловдив беше воден в началото от Николай Киров, но Белия остана само за 9 мача. След него за временен наставник беше назначен Иван Цветанов (6 срещи). После дойде Димитър Димитров, но и Херо не остана дълго на „Колежа“ – 6 двубоя. Лъчезар Балтанов също до момента води тима в 6 срещи.

Генчев вече е бил начело на "канарчетата" - през есента на 2023-та, когато не успя да постигне победа в първите 6 кръга и бе освободен. Под негово ръководство "канарчетата" спечелиха едва две точки и логично се стигна до раздяла.