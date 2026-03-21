Локо (София) подменя терена в "Надежда"

Ръководството на Локомотив (София) е планирало сериозен ремонт на стадиона за лятото, твърди "Тема Спорт". "Червено-черните" ще подменят терена си, който е в много лошо състояние и това, вследствие и на лошото време, доведе до отлагане на мача със Септември.

Този с Лудогорец пък се проведе буквално на "нива", което предизвика гнева на собственика на разградчани Кирил Домусчиев след това.

Домусчиев с остра атака срещу БФС и "Президента Гонзо", поиска подкрепа от клубовете и оставки

Очакванията са настилката да бъде изцяло подменена, с нова поливна и дренажна система. За в бъдеще ще се мисли и за евентуално отопление. Столичните "железничари" ще използват лятната пауза, а ако нещата се проточат в началото на следващия сезон, Локо (Сф) може да домакинства на "Васил Левски".