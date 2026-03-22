Тимонов: В ЦСКА ме бяха подценили! В Дагестан ми извадиха пистолет на улицата

Любимецът на пловдивската публика Тодор Тимонов гостува в подкаста FootballStorycast, където сподели любопитни истории от престоя си в Ботев (Пловдив), ЦСКА, Локомотив (Пловдив) и Анжи. Тимонов призна, че началото му в Дагестан е било изключително трудно, като дори се е стигнало до ситуация, в която срещу него е бил насочен пистолет по време на разходка.

„Лимона“, както е известен талантливият халф, разказа и как е бил реабилитиран в ЦСКА след случая, при който бившият наставник Любослав Пенев извади 11 футболисти от състава.

„В Дагестан беше страшно. Явно ме влекат по-странни дестинации. Първите месец-два бяха наистина трудни, докато свикна. Реално отиваш там, за да мислиш само за футбол. През по-голямата част от деня бяхме на базата. Хората ме разпознаваха – бях с дълга коса, татуировки и две обици. Един ден излизам от базата и една от готвачките ми каза: ‘Недей да излизаш така или поне махни обиците’. Отговорих ѝ: ‘Ще изляза така, няма проблем’. Тя ми отвърна: ‘Добре, предупреждавам те’.

Излязох и се разхождах по главната улица на Махачкала – нещо като Главната в Пловдив, но с движение на коли. Имаше много хора, а на всеки 500–700 метра имаше полицаи, които спираха автомобили и ги проверяваха за бомби. В един момент до мен спря S-класа, прозорецът се отвори и човекът ми извика: ‘Ей, ти пидер, бляд’. Аз му отговорих: ‘Ти откъде знаеш?’, а той каза: ‘Как да не знам – виж се, с обици си’.

Продължих да вървя, но колата беше в насрещното и започна да се движи назад. Човекът отново повтори обидата. Видях, че наоколо има много хора, и реших да се направя на смел – казах му: ‘Ела да ме пробваш’. Тогава той отвори жабката, извади пистолет, зареди го, насочи го към мен и каза: ‘Казах ти – ти пидер, бляд’. В този момент просто ускорих крачка и замълчах.“

Тимонов коментира и престоя си в ЦСКА:

„София е друга бира. Георги Петков, който има голямо самочувствие, беше казал на Даниел Гаджев: ‘Какво сте се наперили? Беласица, Ботев или който и да е провинциален отбор – всички чакат Левски или ЦСКА да им скочат. Като дойдем в Петрич, само като видите автобуса ни и падате с 3:0.’

В ЦСКА съотборниците първоначално малко ме подцениха. По време на подготовката обаче бях най-добре подготвен и това ми помогна да спечеля уважението им. След случая с изгонените футболисти още на следващия ден говорихме с Любо Пенев. Беше се получило така, че един беше реабилитиран от президента, за друг се беше обадил мениджърът му.

С Апостол Попов отидохме при него и Апата каза: ‘Ние не сме прекалявали – с Тимонов се прибрахме рано. Да, излъгахме, че не сме ходили на дискотека, и си заслужавахме наказанието’. Минаха ден-два и ме върнаха в отбора. Тогавашният президент на ЦСКА – Борисов – ме върна, защото много ме харесваше. Освен това имах оферти от два италиански клуба и Коло-Коло от Чили.“