ЦСКА 1948 2:0 Локомотив (София), ранна дузпа за домакините

ЦСКА 1948 и Локомотив (София) играят при резултат 2:0 в двубой от 27-ия кръг на efbet Лига. Мамаду Диало (8) беше точен за домакините от дузпа, а Драган Гривич (22) удвои. Мачът на стадион “Витоша” в Бистрица е ръководен от главния съдия Мартин Марков.

Домакините излизат като фаворити в днешната среща с оглед на класирането. “Червените” към момента са трети с актив от 50 точки, на 6 зад второто място и на 12 зад лидера Левски. ЦСКА 1948 се намира в добра серия, като е в серия от четири поредни двубоя без загуба. Миналия кръг те победиха Спартак (Варна) с 2:1 като гост, а преди това направиха нулево равенство с Ботев (Пловдив).

3

Рано-рано ЦСКА 1948 получи дузпа. Шут на Георги Русев срещна ръката на Красимир Станоев и след дълго преразглеждане на ситуация с ВАР стана ясно, че капитанът на гостите е играл неправомерно с ръка. Зад топката застана Мамаду Диало, който отбеляза гол с мощен шут в долния десен ъгъл на вратаря.

В 22-рата минута домакините удвоиха преднината си чрез Драган Гривич. Той отбеляза дебютния си гол с екипа на ЦСКА 1948 след центриране от корнер, при което Лаша Двали се бе позиционирал на втора греда. Грузиенцът върна топката с глава към малкото наказателно поле, а Гривич от близко разстояние не сбърка.

ЦСКА 1948 - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 2:0

1:0 Мамаду Диало (8 д)

2:0 Драган Гривич (22)

Стартови състави:

ЦСКА 1948: 1. Петър Маринов, 96. Драган Гривич, 6. Егор Пархоменко, 21. Лаша Двали, 22. Огнйен Гашвич, 8. Йоан Манян, 20. Браян Собреро, 23. Флориан Кребс, 11. Георги Русев, 77. Елиас Франко, 93. Мамаду Диало;

ЛОКО (СОФИЯ): 99. Мартин Величков, 5. Ерол Дост, 31. Красимир Станоев, 14. Ангел Лясков, 91. Райън Бидунга, 64. Доминик Янков, 42. Никола Нейчев, 22. Реян Даскалов, 7. Спас Делев, 29. Анте Аралица, 77. Кауе Алвеш