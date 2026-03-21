Генчев се ядоса: Срещу 14-16 човека е трудно

Наставникът на Локомотив (София) Станислав Генчев даде мнението си след загубата с 2:3 срещу ЦСКА 1948 в Бистрица. Треньорът на "железничарите" не остана доволен от съдийството в мача.

"Разделителната линия е, че ЦСКА вкара три гола, а ние два. Нормално е, когато допускаме... Най-вече втория и третия гол, защото първия не искам въобще да го коментирам. Колкото и да гледам тази ситуация, колкото и да опитват съдиите да ни убеждават, че има увеличаване на обема на тялото след рикошет - да се свири такава дузпа... При положение, че след този рикошет нито нашият футболист е близо до вратата, нито има някаква посредствена опасност... Това повлия много лошо на нашия отбор и въпреки това мога да поздравя футболистите си, върнахме се в мача до края на полувремето, изравнихме, допуснахме много груба грешка за третия им гол. След това имахме две-три ситуации.

Накрая съдията при пет смени и шест-седем минути лежане вдигна само четири минути продължение. Странно решение. Само заради лежането трябваше има поне шест-седем минути продължение. Така е преценил, няма да се оправдаваме с него, въпреки че изключително много наклони везните. Преди два кръга срещу Славия за същата ситуация не дадоха дузпа за нас, тогава ръката беше високо вдигната, имаше удар към вратата. Изключително много повлия тази дузпа, поздравявам футболистите за начина, по който играха. Искаха победата през целия мач, но срещу 14-16 човека е трудно. Казаха ни, че ръката увеличава обема на тялото, затова било дузпа.

Не е лесно при 0:2, ЦСКА 1948 е изключително стойностен отбор, с добри изпълнители, в рамките на 20 минути да вкараш два гола не е лесно. Можеше да спечелим поне точка с това наше старание, не трябваше да го губим мача. От постоянството съм доволен от втория полусезон, създаваме голови положения, надиграваме с най-добрите отбори в България, без значение домакини или гости, по-скоро трябва да минимилизираме грешките в защита. Всеки мач допускаме много елементарни голове, което ни коства скъпо", каза Станислав Генчев.