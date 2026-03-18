Тодор Янчев обяви състава на България U21 за предстоящите важни квалификации

  • 18 март 2026 | 13:32
  • 1475
  • 0
Селекционерът на младежкия национален отбор на България до 21 години Тодор Янчев обяви списъка с повиканите футболисти за предстоящите европейски квалификации срещу отборите на Гибралтар и Азербайджан. „Лъвчетата“ ще изиграят първата си среща на 27 март, когато гостуват на Гибралтар. Двубоят е с начален час 20:00 ч. българско време. На 31 март България U21 ще приеме състава на Азербайджан в Пловдив. Срещата ще се проведе на стадион Стадион „Христо Ботев“ и ще започне в 19:00 ч.

Ето списъка с повикани играчи:

Вратари: Алекс Божев (Славия Прага), Стефан Смъркалев (Вердер Бремен), Пламен Андреев (Лех Познан)

Защитници: Теодор Иванов (ЦСКА), Тодор Павлов (Локомотив Пловдив), Мартин Георгиев (Спартак Варна), Димитър Папазов (Болоня), Никола Нейчев (Локомотив София), Ивайло Видев (Ботев Пловдив), Михаил Полендаков (Шефил Юнайтед);

Полузащитници: Петко Панайотов (ЦСКА), Асен Митков (Левски), Цветослав Маринов (Спартак Варна), Антоан Стоянов (Ботев Враца), Иван Панков (Красава), Георги Чорбаджийски (Локомотив Пловдив);

Нападатели: Георги Лазаров (Черно море), Николай Златев (Черно море), Васил Казълджиев (Славия), Борис Димитров (Монтана), Борислав Рупанов (Гурник Забже), Севи Идриз (Локомотив Пловдив), Роберто Райчев (Славия).

