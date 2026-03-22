Пламен Джундрин: Загубихме двубои, в който играхме 10 срещу 14

Вчера в Мъглиж, Розова долина (Казанлък) се наложи с 3:2 над гостуващия му СФК Раковски от едноименния град. Срещата е от 25-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Розите“ взеха битката със СФК Раковски

Пламен Джундрин, президент на СФК Раковски, коментира пред Sportal.bg.

„Първото полувреме на терена властваше само един отбор и това беше СФК Раковски. Логичното се случи в 20-ата минута на срещата, когато поведохме в резултата. Втората част се оказа разочароваща. Имаме необходимото търпение и толерантност към работата на съдиите, но в тази среща те прекрачиха всякакви граници. Несъществуващи фаулове, накъсване на играта, натикаха отбора ни в наказателното поле, жълти картони. След 1:1 с директен червен картон беше отстранен играча ни Пламен Койрушки за нарушение край тъчлинията. Върхът на съдийската наглост беше отсъждането на несъществуваща дузпа в полза на Розова долина. Дори и с намален състав успяхме да изравним – 2:2. Дори и след като губехме с 2:3 натиснахме. Христо Ботевски беше задържан за фланелката в наказателното поле и съборен на земята от защитник на „розите“ пред очите на съдията. Последният обаче не реагира. Загубихме двубой, в който играхме 10 срещу 14. Съотношението на трибуните, обаче беше в полза на СФК Раковски. Вярната ни публика обхващаше две трети от присъстващите на стадиона и засвидетелства подкрепата си за отбора. Тотално съм разочарован обаче от тези, които подкрепяха Розова долина. Обидите към отбора ни, които се изричаха зад нашата резервна скамейка бяха покъртително грозни. Сърдечно съм благодарен на нашите фенове, че не се подадоха на провокациите и не се стигна до масово меле“.

