Лидия Енчева преодоля първи кръг в Куршумлийска баня

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Лидия Енчева се класира за втория кръг на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишната българка, която е поставена под номер 3, не срещна никакви трудности при победата си срещу рускинята Кристина Ковган с 6:1, 6:1 за малко над час на корта. В следващия кръг съперничка на Енчева ще бъде играещата с „уайлд кард“ Елена Милутинович (Сърбия).

Други две българки с двубои в програмата на сингъл днес Дария Великова и квалификантката Александра Матева отпаднаха в първия кръг. Великова отстъпи на втората поставена Наталия Сенич (Сърбия) с 1:6, 0:6, докато Матева загуби от друга квалификантка - Луан Джафари (Германия) с 3:6, 0:6.

По-късно днес още една състезателка от страната ни - Алекса Каратанчева, ще играе срещу представителката на домакините Ена Илич, която участва в схемата с „уайлд кард“.

В надпреварата на двойки Анджелина Костова (България) и Марина Тавдрос (Египет) отпаднаха от четвъртите поставени Мариaна Бараса (Колумбия) и Елена Стевич (Франция) с 2:6, 2:6.

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