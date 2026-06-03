Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Сабаленка за загубата: Сринах се психически

Сабаленка за загубата: Сринах се психически

  • 3 юни 2026 | 19:28
  • 1117
  • 5
Сабаленка за загубата: Сринах се психически

Арина Сабаленка призна, че се е сринала психически и е изгубила тотално контрола в мача си от четвъртфиналите на откритото първенство по тенис на Франция срещу Диана Шнайдер. Беларускинята бе на две точки от победата, преди обаче да загуби последните десет гейма на мача.

"Във втория сет имах достатъчно възможности, но се провалих. Тя пое контрола над мача и играеше отлично. Чисто психически не успях да се възстановя от загубения втори сет и това беше голямата ми грешка. Дори не помня последния път, в който съм губила десет поредни гейма. Изпаднах в черна дупка на корта, сринах се психически", каза тя, цитирана от Ройтерс.

Край на невероятната серия на Арина Сабаленка
Край на невероятната серия на Арина Сабаленка

Сабаленка добави, че е останала изненадана от факта, че организаторите са оставили покрива на стадиона отворен. Днес вятърът във френската столица бе силен и имаше влияние върху играта.

"Не знам защо го оставиха отворен, когато духаше толкова силен вятър. Не мога обаче да се оплаквам, когато всичко вървеше нормално за мен почти през целия мач. Победата обаче ми се изплъзна. Не бях окей психически и въпреки че печелех, нещо не бе наред в играта ми. Не знам как ме гледаха хората. Съперничката ми играеше по-добре", каза още Сабаленка.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Тенис

От "Уимбълдън" се надяват да избегнат протести като тези в Париж

От "Уимбълдън" се надяват да избегнат протести като тези в Париж

  • 3 юни 2026 | 17:14
  • 432
  • 1
Край на невероятната серия на Арина Сабаленка

Край на невероятната серия на Арина Сабаленка

  • 3 юни 2026 | 16:57
  • 3266
  • 2
Александър Донски отпадна на двойки на "Чаланджър"-а в Сентурион

Александър Донски отпадна на двойки на "Чаланджър"-а в Сентурион

  • 3 юни 2026 | 16:06
  • 495
  • 0
Едва шестата квалификантка на полуфинал в "Шлема"

Едва шестата квалификантка на полуфинал в "Шлема"

  • 3 юни 2026 | 15:10
  • 965
  • 0
Виктор Марков с победа в Кайзери

Виктор Марков с победа в Кайзери

  • 3 юни 2026 | 14:42
  • 607
  • 0
Продължава полската приказка на "Ролан Гарос"

Продължава полската приказка на "Ролан Гарос"

  • 3 юни 2026 | 14:33
  • 1829
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Волейболните национали: Искаме да печелим във VNL и във всеки мач

Волейболните национали: Искаме да печелим във VNL и във всеки мач

  • 3 юни 2026 | 17:22
  • 7340
  • 9
Галин остава в Септември, подгонва рекорда на Георги Илиев

Галин остава в Септември, подгонва рекорда на Георги Илиев

  • 3 юни 2026 | 16:54
  • 9574
  • 9
Абсурдите в щангите продължават: Стефан Ботев регистрира нова федерация

Абсурдите в щангите продължават: Стефан Ботев регистрира нова федерация

  • 3 юни 2026 | 14:23
  • 14700
  • 31
Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за първия турнир от VNL

Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за първия турнир от VNL

  • 3 юни 2026 | 10:53
  • 20735
  • 35
Официално: новак в Серия "А" удължи договора на Антов

Официално: новак в Серия "А" удължи договора на Антов

  • 3 юни 2026 | 13:50
  • 12902
  • 17
Венци: Ще сме по-силни, повече никаква аванта за феновете

Венци: Ще сме по-силни, повече никаква аванта за феновете

  • 3 юни 2026 | 14:28
  • 13728
  • 70