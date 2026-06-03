Втора порция четвъртфинали на "Ролан Гарос"

Още два мъжки и два женски мача от четвъртфиналите на "Ролан Гарос" обещават да нагорещят атмосферата на кортовете в Париж. След като вчера видяхме оформянето на първите полуфинали, днес ни предстоят още четири зрелищни сблъсъка. Всички те ще се изиграят последователно на централния корт „Филип Шатрие“.

Програмата се открива с двубой, който гарантира, че една от по-ниско ранкираните тенисистки ще намери място в топ 4. Полската сензация Мая Чвалинска пренаписва историята на тазгодишния турнир, след като извървя целия път от квалификациите до последната осмица, демонстрирайки феноменален тенис в дефанзивен план. Срещу нея се изправя поставената под №22 Ана Калинская, която показва изключителна зрялост и стабилност на червената глина.

След отпадането на Ига Швьонтек и Коко Гоф, световната №1 Арина Сабаленка е абсолютната фаворитка за трофея в Париж. Тя демонстрира брутална мощ в досегашните си мачове, като в миналия кръг сломи съпротивата на Наоми Осака в два сета. Днес срещу нея застава младата и изключително агресивна Диана Шнайдер (№25), която елиминира Мадисън Кийс по пътя си към тази фаза. Очаква се изключително динамичен мач от дъното на корта, изпълнен с мощни сервизи и уинъри. Ако Сабаленка запази хладнокръвие и ограничи непредизвиканите грешки, тя би трябвало да подпечата билета си за полуфиналите.

С достигането си до последната осмица в Париж Феликс Оже-Алиасим официално оформи пълния си комплект от четвъртфинали във всички четири турнира от "Големия шлем". Поставеният под №4 канадец се намира в страхотна физическа форма и сервисът му е основно оръжие на клея. От другата страна на мрежата обаче застава италианецът Флавио Коболи (№10), който прави турнира на живота си. Коболи, заедно със Зверев, е един от малкото играчи, които все още не са играли петсетов мач през тези две седмици. При победа днес Коболи ще дебютира в топ 10 на световната ранглиста.

Кулминацията на деня е запазена за голямото италианско дерби под светлините на прожекторите. Матео Беретини сътвори истинска приказка в Париж. Завръщайки се след поредица от тежки контузии от позицията на №105 в света, той стана най-ниско ранкираният четвъртфиналист на „Ролан Гарос“ от близо две десетилетия насам. Беретини оцеля в епични битки и тежки физически натоварвания. Негов съперник е сънародникът му Матео Арналди, който се превърна в „Железния човек“ на турнира. До момента Арналди е прекарал рекордните 17 часа и 42 минути на корта – повече от всеки друг играч, достигал до тази фаза от началото на воденето на статистиката през 1991 г. Осминафиналната му победа над Франсис Тиафо в 5 сета бе истински шедьовър на волята.

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Снимки: Gettyimages