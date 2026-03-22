  3. Гоф, Андреева и Анисимова продължават напред в Маями

Гоф, Андреева и Анисимова продължават напред в Маями

  • 22 март 2026 | 11:19
Гоф, Андреева и Анисимова продължават напред в Маями

Поставената под номер 4 в схемата Коко Гоф (САЩ) и номер 8 Мира Андреева (Русия) се класираха за четвъртия кръг на турнира на твърда настилка от категория WТА 1000 в Маями (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара.

Гоф победи сънародничката си Алиша Паркс с 3:6, 6:0, 6:1, след като доминираше изцяло във втория и в третия сет. Следващата ѝ съперничка ще бъде румънката Сорана Кърстя, която елиминира 21-ата поставена Елизе Мертенс (Белгия) с 6:3, 6:2.

Рускинята Андреева спечели срещу Мари Боузкова (Чехия) със 7:6(4), 6:2 и в спор за място на четвъртфиналите ще играе срещу номер 10 Виктория Мбоко. Канадката се справи с Анастасия Захарова (Русия) - 6:1, 7:5.

Шестата поставена Аманда Анисимова (САЩ) също продължава напред след победа над Юлия Стародубцева (Украйна) с 6:4, 6:2.

В други срещи от надпреварата Цинвън Чжън (Китай) надделя над шампионката от 2018 година Слоун Стивънс (САЩ) с 6:3, 6:2, номер 13 Каролина Мухова (Чехия) елиминира Кейти Болтър (Великобритания) с 6:3, 7:5, а Александра Иала (Филипините) се наложи над Магда Линете (Полша) с 6:3, 7:6(2).

Снимки: Gettyimages

