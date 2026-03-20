Виктория Мбоко с експресна победа във втория кръг в Маями

  • 20 март 2026 | 20:58
Канадката Виктория Мбоко надигра руската тенисистка Анна Блинкова с 6:2, 6:0 в мач от втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка УТА 1000 в Маями (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара.

Мбоко, десета в схемата, не срещна трудности и спечели категорично за по-малко от час игра.

Григор Димитров допусна изключително болезнено поражение в Маями

В третия кръг канадката ще играе срещу друга рускиня - победителката от мача между Анна Калинская и Анастасия Захарова.

Поставената под номер 12 Белинда Бенчич от Швейцария също продължава напред след победа в два сета - 6:3, 6:2 срещу туркинята Зейнеп Сьонмез.

Снимки: Gettyimages

