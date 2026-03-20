  Швьонтек отпадна неочаквано рано в Маями

Швьонтек отпадна неочаквано рано в Маями

  • 20 март 2026 | 10:46
Швьонтек отпадна неочаквано рано в Маями

Бившата шампионка Ига Швьонтек отпадна във втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка WTA 1000 в Маями (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара.

Поставената под номер 2 в схемата полякиня, която взе трофея през 2022 година, отстъпи пред Магда Линете (Полша) с 6:1, 5:7, 3:6.

„Спрях да правя каквото и да било добре тактически. Просто беше лош мач за мен във втория и третия сет. Несъзнателно или съзнателно, трудно ми е да кажа. Трябва да работя, за да се възстановя от това, защото не съм усещала подобни неща от около пет години“, каза Швьонтек.

Това беше втората поредна победа за Линетe, която преодоля изоставане от един сет в мача си от първия кръг срещу Варвара Грачьова.

Швьонтек беше спечелила 73 поредни мача в първи кръг на турнири от Женската тенис асоциация, започвайки от финалите на WTA през 2021 година.

Шампионката от 2018 година Слоун Стивънс (САЩ) победи сънародничката си Дженифър Брейди с 6:4, 6:2 в двубой между две тенисистки, участващи с "уайлд кард".

Две от поставените записаха успехи. Номер 8 Мира Андреева (Русия) надделя над МакКартни Келсър (САЩ) с 6:1, 6:7(3), 6:1, номер 32 Мари Боузкова (Чехия) елиминира Елза Жакмо (Франция) с 6:2, 6:2.

Три американки продължават напред в надпреварата. Ан Ли спечели срещу Кимбърли Бирел (Австралия) с 6:2, 2:6, 6:3, Хейли Баптист се наложи над Татяна Мария (Германия) със 7:5, 6:2, а Тейлър Таунзенд постигна успех над Лулу Сун (Нова Зеландия) със 7:6(5), 6:3.

Григор Димитров допусна изключително болезнено поражение в Маями

Гергана Топалова допусна поражение във втория кръг на сингъл в Сабадел

Илиян Радулов достигна до полуфиналите на двойки в Бадалона

Матева на 1/4-финал на двойки в Монастир, загуби при дуетите на Нестеров и Генов в Ираклион

Британският съд одобри плановете за разширяването на "Уимбълдън"

Анас Маздрашки достигна полуфиналите в Египет

Карлос Насар: На Европейското ще атакувам световния рекорд на иранеца

БФС провежда конгрес днес

Славия и Ботев (Пловдив) търсят завръщане на победния път

Григор Димитров допусна изключително болезнено поражение в Маями

Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

Апоел помете Виртус Болоня в историческа вечер в "Арена София"

